陶傑父曹驥雲離世　FB發文悼念：跟隨他，從側面見識舊新交替中國

著名專欄作家、才子陶傑的父親曹驥雲今日（21日）約凌晨2時半因腎衰竭離世，享年92歲。陶傑於下午在社交專頁發表文章悼念父親。出身於左派報業世家的陶傑原名曹捷，父親曹驥雲在50年代從南京到港，曾任《大公報》副總編輯，而其母親常婷婷亦曾任《大公報》的經濟版編輯。 陶傑在Facebook發表悼念父親帖文，他指華人社會的父子關係很複雜，有一點值得一記的故事，是父親進入了香港報界。陶傑稱父親是一個平凡人，但經歷時代苦難，見識過巨大變遷，「我從小跟隨他，所見所聞，由側面見識了一個宏大的舊新交替中國，也體驗了香港的成長。」

我和你此生緣淡，唯言罕情怯，若有來生，如你不棄，我願意再做你的兒子。 陶傑悼念父親曹驥雲

陶傑在Facebook上載兒時與父親曹驥雲合照，是1962年底在青山容龍別墅拍攝，「我記得身上穿的那件毛衣，不記得那一天」。（陶傑FB圖片）

陶傑於下午在社交專頁發表文章悼念父親曹驥雲，指其父於南京出生，在1950年由南京上海輾轉來香港，投奔他的姨媽王李象珮，而姨丈則是當年香港紗廠寧波老闆王啟宇。

陶傑（曹捷）悼念父親曹驥雲全文

父親曹驥雲與我1962年底在青山容龍別墅。我記得身上穿的那件毛衣，不記得那一天。

他原籍桂林，南京出生，他出生後母親亡故，有一姊一兄，相繼於逃難時病歿。一九五〇年，他手持一隻皮箱由南京上海輾轉渡過羅湖橋來香港，投奔他的姨媽王李象珮女士。而他的姨丈是當年香港紗廠寧波老闆王啟宇，亦即王統元、王福元兄弟之父。

他在香港看的第一部英語電影，叫做「郎心如鐵」（A Place in the Sun）。他很喜歡這部電影。後來我長大了一看，見到片中的男主角孟甘穆利奇里夫，飾演一個鄉下青年，到大城市投靠一個富豪親戚。然後發生許多事情。那一刻，我才發現我多認識了父親。

華人社會的父子關係很複雜，而這個世界本來就不大。他有一點值得一記的故事，而他進入了香港的報界。

他是一個平凡人，但經歷的時代苦難，見識過巨大變遷。我從小跟隨他，所見所聞，由側面見識了一個宏大的舊新交替中國，也體驗了香港的成長。

今天凌晨兩點半，我在他的病榻前，說：「我和你此生緣淡，唯言罕情怯，若有來生，如你不棄，我願意再做你的兒子。」

他聽到了，眼角垂下淚珠。

感謝許多朋友的慰勉。在這個艱困的時刻，我想起童年的香港，成千上萬匯聚在維多利亞港的皮箱和腳印。父親離逝於此時，上天若有啟迪，若他魂行未遠，願他庇佑苦難中的香港，因為我不但是他兒子，也是香港人的兒子。

陶父一語深深影響金庸

陶傑與其父母的政治立場不同，父親曹驥雲移居香港後在《大公報》任校對員，其後一路晉升至副總編輯，而其母常婷婷亦曾任《大公報》的經濟版編輯。

曹驥雲與查良鏞（金庸）兩家人的交往深厚，當年曹驥雲加入《大公報》時，查良鏞在該報擔任國際新聞編輯。曹驥雲曾說過，查良鏞當時跟他說新聞界最重要的是不失信人心，指該說話對其影響很深。