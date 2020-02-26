【武漢肺炎】確診馬主周巧兒到柏寧酒店髮廊剪髮　南丫島酒家停業

「武漢肺炎」襲港，本港確診個案今日（26日）已增至85宗。據了解，昨晚確診的第85宗個案是女商人周巧兒，她也是馬會會員，並是馬匹「富萬家」的馬主。她於2月12日已經出現咳嗽等症狀，期間除了曾到馬會山光道跑馬地會所及文武廟外，銅鑼灣柏寧酒店、金鐘萬豪酒店、香港遊艇會及「富豪飯堂」灣仔福臨門，足跡更及南丫島索罟灣第一街。 經《香港01》記者查證，周巧兒2月18日曾到訪柏寧酒店的1樓髮廊剪頭髮，逗留約1至2小時。據悉當時周巧兒及接待的店員都有佩戴口罩，店員不是密切接觸者，但已經安排自我隔離14日。

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髮廊員工正自我隔離14日

根據衞生署公布的資料，周巧兒2月18日時到過銅鑼灣柏寧酒店。根據酒店的監控記錄，她並未有同酒店職員、保安人員接觸。酒店指有定期消毒。

柏寧酒店回覆稱，該女病人沒有到柏寧酒店的餐廳或住宿等地方，但曾途經酒店範圍而到1樓的商場。據悉她在髮廊剪髮，逗留1至2個小時；周在髮廊剪頭髮期間都有佩戴口罩，接待職員也有佩戴口罩，未被列為緊密接觸者。現時該髮廊員工正自我隔離14日。

南丫島天虹酒家包廂5人聚餐 酒家停業兩周

周巧兒在周日（23日）時曾經搭乘私人遊艇前往南丫島，並光顧索罟灣第一街上的天虹海鮮酒家。天虹酒家表示，當日在中午12時30分至下午2時期間，周巧兒是與4人一起用午餐。由於他們在私人包廂用餐，並未有與其他客人接觸，而當時服務周巧兒一行人的2名員工，已自我隔離14日，酒家現已經消毒，並停業2周。

香港遊艇會：周抵步後直接上船

香港遊艇會今日亦向會員發信，表示向衛生署確認，周巧兒確實曾出現在遊艇會，但她當日直接上船並出發。遊艇會已經連夜將所有的設施深度清潔，並指1月中已經開始實施嚴格的消毒措施，今後會繼續加強。

確診馬主周巧兒潛伏期及發病後的行程。（香港01製圖）

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曾到訪福臨門餐廳停業至3月3日 上環文武廟關閉14日

根據衛生署資料，周巧兒曾在2月16日到「富豪飯堂」灣仔福臨門餐廳用膳，福臨門今日發表聲明，指已經按照衛生署及防疫中心指示，提供有關資料協助調查。為了確保該灣仔店的客人及員工能在最衛生及安全的環境下用餐及工作，集團決定將灣仔店暫停營業至3月3日，以進行全面清潔及專業消毒。

另外，周巧兒還於2月19日到訪上環文武廟，東華三院方面表示指昨日已經收到衞生署來電，文武廟已經採取措施，確保善信及員工的健康，從今日起將會關閉文武廟14日，所有文武廟合共16名員工亦將會在家中隔離14天。 關閉廟宇期間，院方亦會為文武廟進行全面消毒工作。根據文武廟網站通告，文武廟、列聖宮、德善宮、文武別院已經關閉，暫定3月11日復開。