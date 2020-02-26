求肺少女換肺手術順利　得悉獲捐肺即落淚　家屬：捐贈者拯救家庭

24歲少女吳犖晴因做骨髓移植手術而出現罕見併發症，令她患上「肺靜脈血管閉塞症 (PVOD)」，喪失肺功能，急須換肺續命。 瑪麗醫院發言人表示，病人今日（26日）接受肺移植手術，過程順利，目前情況仍然危殆，正於心胸外科深切治療部接受監察。犖晴的家人透露，犖晴得悉有人願捐器官後感動流淚，家屬衷心感謝捐贈者及其家屬，因其無私的奉獻，除了延續犖晴的生命，亦拯救了整個家庭￼。

捐贈者不但延續犖晴的生命 讓她能追求夢想

瑪麗醫院醫院發言人表示，24歲女病人犖晴早前因肺靜脈血管閉塞導致肺功能衰竭，於瑪麗醫院的深切治療部留醫。她今日接受肺移植手術，過程順利，目前情況仍然危殆，正於心胸外科深切治療部接受監察。院方會繼續為其提供適切治療。發言人衷心感謝捐贈者及其家屬支持器官捐贈，延續大愛精神。

院方亦轉發了病人家屬的感言，其家人￼衷心感謝捐贈者及其家屬，沒有他們無私的奉獻，手術無法進行，捐贈者的舉動不但延續犖晴的生命，讓她能追求夢想，更拯救了他們整個家庭。

犖晴生怕一睡不醒不敢酣睡 得悉有人願捐器官即落淚

家人亦剖白過去幾個星期，全家一直誠惶誠恐、擔驚受怕，尤其見到犖晴的病情日漸惡化，更加憂心忡忡。犖晴近幾日一度瀕於絕望，怕等不及肺捐贈者，亦不敢酣睡，生怕合上眼睛後會一睡不醒￼。在接獲院方通知有人願意捐出器官，犖晴的家屬仿如在黑暗中見到曙光，喜極而泣。犖晴亦感動流淚，雖然她已軟弱無力，但從她的淚光中看到她充滿着一絲絲的盼望。

家屬提到，犖晴的康復之路仍漫長，感激瑪麗醫院醫護團隊的悉心照顧及專業治療，院方的安排亦使犖晴的病況得到社會的廣泛關注。過去幾日，有很多愛錫犖晴的同學、朋友（包括認識及不認識的）為犖晴肺移植一事付出心力，家屬銘記眾人的支持及鼓勵，並希望廣大市民能夠踴躍支持器官捐贈計劃，讓有需要的人能夠獲得重生的機會，延續他們的生命。