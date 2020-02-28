由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府自2月8日起要求所有經內地入境人士強制檢疫14日。日前一份從未公開的強制檢疫大廈名單於網上流傳，列明根據「香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」，列出逾5,000個地址。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（28日），不知網上流傳名單真假，而當局正整合強制檢疫人士所在大廈的名單，包括衞生署同事，希望可盡快在網頁公布，她強調該批人士沒有病徵。被問到是否認為市民不需要得知該名單，張回應指「我自己覺得係」。 至今日約下午6時，衞生署表示在2019冠狀病毒病專題網站上載了根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》）受強制檢疫人士居所的大廈名單，該名單列有5,979個地址，比網上流傳名單中的地址多。

由2月8日凌晨零時起，所有從內地入境香港人士需接受強制檢疫隔離14天，違反隔離令最高可判處罰款2.5萬元及監禁6個月。（資料圖片）

當局實施所有經內地入境人士強制檢疫後，從未公開相關人士目前在哪些大廈或酒店接受家居檢疫。日前一份列明根據「香港法例第599C章正在接受強制檢疫人士所居住的大廈名單」瘋傳，顯示截至2月24日晚上，共有5,875個地址或相關大廈有人正接受隔離檢疫，不過紀錄地址的方式並不統一，甚至有地址僅寫上檢疫者所住的屋苑。

今日衞生署表示已上載該名單，對比網上流傳名單中的地址多，但網上流傳名單中的地址，亦有出現在衞生署上載名單。當局表示，至今絕大部分受檢疫人士是香港居民並在家中接受檢疫，少部分人士分別在酒店或在個別情況下入住檢疫營。

港府強制檢疫14天措施本月8日生效，實施首天的深圳灣口岸情況。（梁鵬威攝）

張竹君今日就個案的新型冠狀病毒個案的最新情況舉行簡報會時指，當局正整合強制檢疫人士所在大廈的名單，希望可盡快在網頁公布，她強調該批人士沒有病徵，包括香港居民及內地居民等，並不是確診患者家人或緊密接觸者。

她又指，強制檢疫人士名單只是從內地抵港，認為風險很低，她自己不會「睇佢哋住邊，分分鐘屋企附近都有」。而目前本港個案並非由該名單中出來，但若抵港人士確診亦「不出奇」，她指市民即使有沒有名單亦要提高衞生措施，不應「靠政府畀個名單先做嘢」。被問到是否認為市民不需要得知該名單，張回應稱「我自己覺得係」。

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 6 + 5 + 4

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 2

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 8 + 7 + 6

南區強制檢疫人士居住大廈名單

深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+ 14 + 13 + 12

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 12 + 11 + 10

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 4 + 3 + 2

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 10 + 9 + 8

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 16 + 15 + 14

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 6 + 5 + 4

荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 7 + 6 + 5

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 7 + 6 + 5

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 16 + 15 + 14

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 9 + 8 + 7

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

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沙田區強制檢疫人士居住大廈名單

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西貢區強制檢疫人士居住大廈名單

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