【新冠肺炎】北海道進入緊急狀態　本港最少11團共300人在當地　

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，部份地區更出現「本地化」情況。亞洲地區除中國及南韓外，日本同樣出現較多確診個案，其中北海道知事鈴木直道於今日（28日）宣布，當地進入緊急狀態，呼籲民眾本周末留在家中，不要外出。 日本一向為港人旅遊熱點，旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，現時最少有11個旅行團約300港人在北海道，他們最遲會於3月3日返港，暫時未受影響。

日本新冠肺炎疫情近日突然惡化。（AP）

北海道一日增12宗確診

截至今日早上，日本已累積919宗確診個案病例，當中包括705名乘搭鑽石公主號的乘客，其次是北海道出現較多個案，一日內增加12人確診，累計達66宗，北海道知事鈴木直道於今日（28日）宣布，當地進入緊急狀態，呼籲民眾本周末留在家中，不要外出。

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，現時最少有11個旅行團約300港人在北海道，他們最遲會於3月3日返港，暫時未受影響，行程繼續，惟部份未出發的旅行團則可能會取消。

縱橫遊：下周2個北海道團隊如常出發

縱橫遊常務董事袁振寧表示，北海道當地人有6、7成人有戴口罩，氣氛並不緊張，現時公司有2個旅行團在北海道當地，行程暫時沒有受到任何影響，下星期亦將有2個北海道團隊出發，暫定航班，行程，保障範圍一切如常他提到，而經查詢旅議會及日本國家旅遊，確認仍未收到任何正式建議避免或禁止到訪日本的通知。

他提到，若保安局向日本或北海道發出紅色或黑色旅遊警示、入境處要求香港入境人士從北海道回港後須隔離、世界衛生組織對日本或北海道作出旅遊警告等，已報名的客人可免手續費立即退團，旅行社定會留意最新動態，如有最新消息將在稍後再作調整。