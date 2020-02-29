【新冠肺炎】消息：居深圳港婦預約闖關分娩　料救護車直送醫院

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府自2月8日實施強制檢疫，所有從內地到港人士必須遵從檢疫令，在住所、酒店或檢疫中心接受14日檢疫，孕婦不能獲得豁免。《香港01》接獲消息稱，一名居於深圳的港人孕婦，預約在3月3日到瑪嘉烈醫院剖腹分娩，至今仍未入境本港，因此檢疫時間一定不足。據了解，有關當局將安排孕婦3月2日入境本港後，直接上救護車到瑪嘉烈的婦產科病房等候分娩。 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（29日）表示，不就個別個案回應；但一般而言，倘有人在關口出現緊急情況，當局會在關口安排救護車，載患者到最近的醫院接受治療。已入境人士如有醫療需要或預約手術，入院時會進行風險評估和感染控制安排。

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孕婦曾兩度剖腹產子​ 無香港住址

港府自2月8日實施強制檢疫，消息透露，一名居於深圳、曾兩度剖腹產子的港人孕婦，早前預約在3月3日到瑪嘉烈醫院剖腹分娩，至今仍未入境本港。據了解，該名孕婦無法交出在本港的住址，並向入境處報稱沒有住所可接受檢疫，而檢疫中心沒有醫生可隨時提供照顧，所以有關當局將安排她在3月2日入境本港後，直接上救護車到瑪嘉烈的婦產科病房等候分娩。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片）

闖關人士如情況緊急 會由救護車送到最近醫院

何婉霞回應事件稱，因為未獲得病人授權，不會就個別個案討論。一般而言，如居於內地的港人有緊急醫療需要，會建議他們先到當地的相關機構求診；如他們在本港公立醫院預約了醫療程序，應在預約日期前14日回港，完成強制檢疫後方可到醫院，否則當局或取消或延遲有關預約。倘有人在關口出現緊急情況，當局會在關口安排救護車，載患者到最近的醫院接受治療。

入境人士如有醫療需要或預約手術，入院時會進行合適的風險評估和感染控制安排，包括探熱、詢問旅遊史及接觸史等，並會為部分人士進行病毒測試。

據悉，一名居於深圳的港人孕婦，預約在3月3日到瑪嘉烈醫院剖腹分娩，至今仍未入境本港。（資料圖片／梁鵬威攝）

生產過程不存在霧化程序

何婉霞又說，孕婦的生產過程不存在任何霧化程序，期間醫護人員會佩戴頭罩、外科口罩、眼罩，並穿上保護衣及手套。