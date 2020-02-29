【新冠肺炎】長洲太平清醮取消飄色及搶包山　值理會：或再有變動

由於新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情未止，長洲太平清醮值理會今晚在Facebook公布，經各街坊、社團鄉親組織開會，決定因應近期新型冠狀病毒疫情，調整今年長洲太平清醮活動，儀式當日，即4月30日 (農曆四月初八日佛誕)的會景巡遊繼續舉行，但最多人觀賞的飄色及小童參與的活動將會取消，當晚午夜舉行的搶包山比賽也全部​​取消。

不少人喜歡留待欣賞的包山嘉年華及於5月1日凌晨的搶包山比賽全部​​取消。（資料圖片）

仍會設有三座大包山

長洲太平清醮值理會公布，各項祭祀科儀將按照傳統習俗繼續舉行：包括在北帝醮場的神棚、大​​士王棚、三座大包山、潮州大包山 ，北社街36座包山，喃嘸棚，​​​神功戲，祭幽等等；但原定在4月29日 (四月初七日) 的醒獅麒麟點睛將​​​會取消。

值理會表示，在4月30日 (四月初八日) 會景巡遊繼續舉行；但飄色及小童參與的​​​活動，例如擔彩旗等將會取消，在大石口天后廟前的嘉賓棚將會取消，不設嘉賓席。所有巡遊隊伍，按照原定路線巡​​遊至大石口天后廟前便送神鑾回北帝廟醮場或依照往年一樣自行解散。

+ 12 + 11 + 10

齋戒三天如常進行

值理會仍會按照傳統，進行齋戒習俗，由4月28日至30日 (四月初六至初八) 齋戒三天。至於與康樂文化​​事務署合辦的2020包山嘉年華，包括在5月1 日凌晨的搶包山比賽，全部​​取消。

+ 3 + 2

如疫情惡化 或再有變動

值理會稱，上述安排乃根據現時疫情情況而定，如疫情惡化，安排有可能再變動，​​適時再通知各位街坊及市民。該會表示，是次疫情嚴重影響市民生活及社會經濟，「唯我們抱着積極謹慎態度應對，務求轉危為機，為將來的日子做好更穩固的根基，為長洲帶來平安健康的生活」。

值理會副主席：擔心太多圍觀者欣賞比賽

長洲太平清醮值理會副主席何麗安表示，由於不少參與搶包山的運動員需要較多時間準備，加上值理會在準備「搭棚」及其他項目需花上超過一個月的時間，故現時要決定今年的賽事的去留，「其實呢刻都會擔心到時疫情會否已經受控，為安全起見，擔心到時現場太多圍觀者欣賞比賽，只好取消。」

此外，由於不少學童將於4月中復課，功課較忙，以及擔心他們年紀輕較易被傳染，亦取消兒童飄色表演，「先係呢刻較難搵人，加上擔心近日小朋友少出街，到時剛剛『重返』人多地方會易病，先行取消，但會有傳統巡遊，只係無咗嗰部份。」

近日遊長洲人數增兩三成 大部份人無戴口罩

長洲將會保留所有傳統儀式，包括齋戒，預計仍有不少市民到長洲參與活動，何麗安強調，明年疫情一過，回復正常後，所有活動必會繼續進行。他又說，近一星期的確有較多市區市民到長洲遊玩，笑言一吸新鮮空氣，但亦有所忠告，「無計過多咗幾多人，但都有兩三成，大部份人無戴口罩，其實我覺得雖然佢哋覺得長洲係郊外，但人多了，戴返罩口戴會好啲、安全啲。」