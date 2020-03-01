【新冠肺炎】梁卓偉：技術上已是全球大流行　本港疫情仍未見頂

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府明（2日）起陸續恢復更多公共服務，約18萬公務員將會復工。香港大學醫學院院長梁卓偉今日出席商台節目時表示，技術上新冠病毒已經全球大流行，認為是在所難免。他表示本港的疫情仍未見頂，未來需要注意內地復工及海外傳播輸入個案。

梁卓偉指，新型冠狀病毒在多國不同地區都出現本地傳播，技術上已經算是在全球出現大流行。他推算，一宗死亡個案，可能代表當地已經有100宗確診病例，不過現時仍然透過血清測試來了解有多少人染病後沒有出現病症。

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本港疫情未見頂 需留意內地復工、國外傳播等輸入個案

梁卓偉認為本港疫情尚未見頂，亦有可能出現社區的廣泛傳播，政府仍需要採取積極的圍堵策略，追踪密切接觸者的工作。而政府明起開始陸續恢復公共服務，梁認為本港經過兩個月疫情，在防疫認知及自我保護意識上有提高，政府是次恢復的亦是緊急、緊要的社會運作，但提醒大家不要掉以輕心。

他提醒僱主要採取彈性安排，包括分批次用餐、室內環境保持通風等。梁表示，內地開始復工，外國多地也有第二波傳播的風險，要密切留意。他提醒市民應謹慎應對，仍需儲備幾個月的口罩量，切勿掉以輕心。

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