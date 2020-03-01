【新冠肺炎】梁卓偉：滯湖北港人返港後　或會出現確診個案

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府將在本周包機接滯留湖北的港人回港。香港大學醫學院院長梁卓偉今日（3日）出席商台節目時表示，這批人返港後或會出現確診個案，政府需要做好檢疫措施，呼籲公眾勿歧視、標籤化群體。

梁卓偉說，各國之前都有從武漢撤僑，港府早前亦將鑽石公主號上的港人接回，根據這些經驗，或有1%至1.5%的人其後被確診，因而從湖北回來的港人都會有小部分在其後確診亦「唔出奇」。政府作出人道安排之餘，都要確保做好後續的檢疫和快速測試，以保護有關人士、他們的家人，以至整個社區，將傳播風險減到最低。他亦指，「大家都是香港人」，呼籲不要歧視和標籤化某些群體。

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設指定診所 梁卓偉希望公眾將心比己

對於有市民發起示威遊行，反對在社區設立接收發燒患者等的指定診所、檢疫中心，梁卓偉說，這些指定診所有嚴謹清潔及保護措施，又指應付疫症需要高度互信，即使自私的人都要想深一層，讓帶菌者集中在一個地方治療，還是在社區四處走好，希望公眾能將心比己。

面對有可能爆發的第二波疫情，他說沙士患者很多都是多個器官衰竭而亡，新冠則沒有那麼嚴重，最關鍵是醫院是否能夠承受。

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