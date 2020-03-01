【新冠肺炎】市民郊遊避疫　鶴咀人頭湧湧大部分人士不戴口罩

新型冠狀病毒疫情肆虐，有人為了避開人煙稠密的市區，紛紛選擇到郊遊，令到多個山頭人來人往。周末一朝早，筲箕灣往石澳的巴士總站已經大排長龍，有經常行山市民表示，人流比以往多出一半，但認為郊外較空曠，空氣較流通，故不太擔心。 疫情嚴重，但在鶴咀大部分行山人士也沒有戴上口罩，在「打卡位」蟹洞更是擠滿拍照的行山人士。

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情肆虐，有人為了避開人煙稠密的市區，紛紛選擇郊遊，令多個山頭人來人往。周末一朝早，筲箕灣往石澳的巴士總站已經大排長龍，有經常行山市民表示，人流比以往多出一半，但認為郊外較空曠，空氣較流通，故不太擔心。

疫情嚴重，但在鶴咀大部分行山人士也沒有戴上口罩，在「打卡位」蟹洞更是擠滿拍照的行山人士。

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往石澳巴士爆滿 有行山人士不打算戴口罩

早上十時多，在筲箕灣巴士總站已經人頭湧湧，多架往石澳，路線途經龍脊及鶴咀等熱門行山路線的巴士亦爆滿。

雖然疫情嚴重，但行山人士陳先生認為行山期間若戴上口罩太過侷促，故沒有打算配戴口罩。他直言「唔擔心得咁多」，又指到空曠的地方，即使人多「都無咁驚」；同行的女友亦相信，只要多做運動，增強自身的體抗力，自然更有效對抗疫情。

對於近日有不少行山人士，隨意在山頭亂拋垃圾，陳先生認為行為「不知所謂」，指行山人士應該儘量避免製造垃圾，以及自己垃圾應自己帶走。

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周小姐不介意人流增加 ：座山又唔係你嘅

與友人一行三人的周小姐表示，平日都有行山的習慣，她的丈夫指自己經常行山，覺得今日人流有所增加，相信與疫情下較多人選擇行山有關。周小姐又指，到人多的地方為了保護自己亦會戴上口罩，「有山風應該舒服啲」。對於人流增加，周小姐表示不介意，直言山頭是公眾地方「座山又唔係你嘅」。

鶴咀道泊滿私家車 「打卡位」更見人頭湧湧

在鶴咀道，路邊停泊了不少私家車，但暫未見有阻塞行車路的情況。大批行山人士沿鶴咀道步行至鶴咀海岸保護區，入口豎起「無線電台範圍 非因工事請勿進入」的告示牌，惟不少人跨過欄杆入內，保護區內的「打卡位」蟹洞更見人頭湧湧。

一向有行山習慣的楊氏夫婦，早幾年亦曾到鶴咀，認為今日人流多出一半。（曾凱欣攝）

有行山人士形容今日人流比以往多出一半

一向有行山習慣的楊氏夫婦，早幾年亦曾到鶴咀，認為今日人流多出一半，雖然人多，但夫婦並沒有戴上口罩，認為郊外較空曠，空氣較流通，故不太擔心，但若遇到多人的情況都會盡量避開，先退其他人通過。

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