衞生署衞生防護中心今晚（2日）公布，本港新增兩宗確診個案，至今本港個案累計101宗，當中一宗仍為疑似個案。第101宗個案為一名63歲男病人，她是2月25日確診的第85宗個案、60歲馬主周巧兒的哥哥周秉亮。中心指，病人沒出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心，其深喉唾液樣本對新型冠狀病毒病病毒呈陽性反應，現時情況穩定。 上月22日周秉亮嫁女，周巧兒到兄長大坑豪宅竹麗苑家中，出席外甥女的斟茶儀式，其時周巧兒早有病徵。其後一家人到金鐘JW萬豪酒店，在包廂內擺了兩圍婚宴。 《香港G報》創辦人周融為二人的三叔，他當日有出席婚宴，跟兩兄妹同枱，現於美孚翠雅山房接受隔離，得悉侄仔確診後，他說「無得擔心，唔需要擔心」。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期起行蹤▼

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鑽石公主號返港旅客確診

衞生署衞生防護中心公布，截至今日（2日）晚上8時，中心正調查一宗新增確診個案，並將昨日（1日）宣布的一宗疑似個案（第96宗個案）更新為確診個案，至今本港個案累計101宗，包括100宗確診個案和1宗疑似個案。第96宗個案為乘搭第二班包機返港的鑽石公主號香港居民，為68歲女病人。



中心表示，今日新增確診個案涉及一名63歲男病人，為第101宗個案，是2月25日確診第85宗個案60歲女病人的哥哥。中心又指，病人有長期病患，居於大坑道8號，沒出現病徵，因被列作密切接觸者早前被安排入住檢疫中心。其深喉唾液樣本對新型冠狀病毒病病毒呈陽性反應，將被送往東區尤德夫人那打素醫院接受治療，現時情況穩定。



中心又指，病人2月22日出席其女兒婚宴，其時第85宗個案女病人亦有出席，而其同住妻子沒有出現病徵，現正接受檢疫。

▼點擊查看曾有疑似/確診2019冠狀病毒病個案的大廈名單▼

衞生防護中心又公布過去兩周各確診患者曾到過的大廈名單，當中第101宗個案、63歲男病人居於灣仔竹麗苑 ，潛伏期曾到過萬豪酒店。

第85宗個案確診者周巧兒潛伏期起行程日誌。

周融：上天自有安排

周融回覆《香港01》電話查詢指，剛才查看新聞方得悉周巧兒的哥哥（軰份為周融侄仔）確診。他表示，周巧兒的哥哥早前亦與他同樣入住翠雅山房的檢疫中心。被問及會否擔心同樣感染新型冠狀病毒，他隨即說：「無嘅，無得擔心，唔需要擔心，呢啲嘢上天自有安排。」

他又提及上月22日侄孫女結婚當日，他只出席在金鐘JW萬豪酒店舉行的婚宴，當日跟周巧兒兄妹同枱，但沒有到竹麗苑出席斟茶禮。