【泰國入境】隔離訊息混亂　旅議會：旅行團中午入境可自由活動

路透社昨日（5日）表示泰國衞生部長決定對包括港澳地區的旅客，須自我隔離14日，但泰國旅遊局否認入境者須隔離14天，今日（6日）特區政府駐曼谷經貿辦稱，泰國政府已刊憲，將香港列入受疫情影響地區。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，昨晚起一直與泰國旅遊局保持聯絡。泰國旅遊局香港辦事處於今日下午向議會表示，泰國當局不會對國際旅客，包括香港旅客，進行檢疫隔離。 剛於今日中午入境曼谷廊曼國際機場的本港領隊表示，到達當地機場後需要行經特別通道，曾填寫健康身申報表，而完成一切程序後，海關職員會在表格上蓋上黑色印章及可以自由活動，暫時未影響。

有剛入境曼谷的本港導遊表示，到達當地機場後需要行經特別通道，完成一切程序後，海關職員會在表格上蓋上黑色印章及可以自由活動。（讀者提供）

旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，由今天起至本月底，將會有至少70個香港旅行團（約1400名旅客）前往泰國，暫時所有泰國旅行團仍會如期出發。泰國旅遊局香港辦事處，於今日下午向議會表示，泰國當局不會對國際旅客，包括香港旅客，進行檢疫隔離。議會和旅行社都會繼續密切注視事態的發展。

她說，今早仍有本港旅行團如期出發到泰國各地，現時在點算涉及的數量及人數，並一直與各遊行社保持聯絡。她今早11點與泰國旅遊局聯絡，對方仍稱毋須隔離港人，但對於訊息混亂，她坦言暫時未知團友落地後的情況為何，「我們都正等待他們落機後的情況，真的要試下第一批團友的情況，才可確實到是否需要隔離，待當地領隊通報，訊息仍很混亂。」

剛於今日中午入境曼谷廊曼國際機場的本港領隊表示，到達當地機場後需要行經特別通道，曾填寫健康身申報表，而完成一切程序後，海關職員會在表格上蓋上黑色印章及可以自由活動，暫時未影響。

港府駐曼谷經貿辦表示，泰國已經刊憲，今日凌晨起來自包括香港的旅客，需在申報住址隔離14日，有港人在刊憲後入境，須在特定區域填寫健康申報表，有港人反映其護照被當局印上「特別蓋章」。駐曼谷經貿辦表示，根據泰國外交部提供的資訊，截至香港時間今早11時，泰國政府未有要求來自受疫情影響地區的人士接受強制隔離。

《香港01》記者到機場視察，今日（6日）仍有航班前往泰國曼谷及布吉等地方。其中泰國航空職員向乘客表示，航空公司收到泰國當局的消息指，港人抵泰後，需要隔離14日，不少乘客到櫃枱查詢後無奈取消行程，批評泰國當局消息混亂。