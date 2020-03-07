【新冠肺炎】家居檢疫大廈總數破萬　兩紀律部隊宿舍再上榜

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府自上月8日起，要求所有由內地入境居民及遊客，必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。衞生署今日（7日）更新正接受強制檢疫人士所居住大廈地址名單，新增逾千個新登記地址，現時地址總數已突破一萬，達10,508個。 在新增的地址中，再出現多個政府紀律部隊宿舍，包括利安道32號的順利紀律部隊宿舍；以及上水保榮路5號的上水已婚警察宿舍等。另外，中西區亦新增一個地址為山頂豪宅地段的盧吉道。

中西區亦新增一個地址為山頂豪宅地段的盧吉道。（資料圖片）

衞生署今日上載至網頁的名單更新日期為昨日（6日），涵蓋檢疫最後日期由3月3日至3月16日。扣除已屆檢疫期的項目，較前日（5日）公布的名單淨增加678項。更新後的名單在18區中，以油尖旺區總共所佔的地址最多，約1,056個。而各區中最少的為南區，約有159個地址。

在今日更新的地址中，包括多座政府宿舍，包括位於中西區薄扶林道27號的消防員已婚宿舍，該處亦為西營盤郵政局。亦另有上水已婚警察宿舍及順利紀律部隊宿舍，計及今次新增的紀錄，目前兩座宿舍分別有兩宗正在檢疫的個案。

順利紀律部隊宿舍有人正接受隔離檢疫。（資料圖片）

多間酒店有檢疫人士入住 包括荃灣遠東絲麗酒店

另外，今次亦新增中西區山頂獨立屋豪宅地段的盧吉道。翻查資料，山頂盧吉道29號2010年曾標售，當時市場估計意向價高達3.8億元。

新增的地址中繼續包括不少酒店，分布各區，如九龍城機利士南路69號的香港紅茶館酒店、觀塘偉業街163號的悅品海景酒店、油尖旺上海街268號香港海景絲麗酒店、荃灣香港遠東絲麗酒店等。此外，不少地址僅有不完整的情況，不少鄉郊地區僅列出村名，如北區河上鄉、屯門菜園村等。

中西區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 10 + 9 + 8

灣仔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 5 + 4 + 3

東區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 13 + 12 + 11

南區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 2

深水埗強制檢疫人士居住大廈名單

+ 25 + 24 + 23

九龍城區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 19 + 18 + 17

黃大仙區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 10 + 9 + 8

觀塘區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 24 + 23 + 22

油尖旺區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 30 + 29 + 28

葵青區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 14 + 13 + 12

荃灣區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 15 + 14 + 13

屯門區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 15 + 14 + 13

元朗區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 29 + 28 + 27

北區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 16 + 15 + 14

大埔區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 10 + 9 + 8

沙田區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 23 + 22 + 21

西貢區強制檢疫人士居住大廈名單

+ 11 + 10 + 9

離島區強制檢疫人士居住大廈名單