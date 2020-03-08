【新冠肺炎】袁國勇：冠狀病毒變異快非罕見　未見傳染性增強

全球各地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，累計已逾10萬宗確診個案，有內地研究日前提出該病毒已經出現變種，香港大學微生物學系講座教授袁國勇受訪時指出，冠狀病毒一向變得快、是已知的事，最關注的是病毒基因改變有無改變病毒的傳染性及傳播速度，他指目前未有見到傳染性有加強。 目前本港的公立醫院及急症室及普通科門診，均會收集病徵輕微的病人唾液樣本做病毒檢測，袁國勇認為私家醫生亦應參與收集唾液樣本，有助收集更多不同年齡及症狀的病人數據，因輕症者或小朋友多向私醫求診，按目前的測試機制，每日可做約三千個測試，收集更多不同年齡及病徵的病人數據，有助了解香港的疫情發展。

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有內地團隊發表研究稱，新型冠狀病毒已出現變種。袁國勇接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時指出，所有冠狀病毒均會一直變異，且變得很快，是已知的變化。他提到，最重要的是病毒基因的改變有無令其毒性或傳染性加強，他稱目前未觀察到新型冠狀病毒的傳染力及傳染速度有增強，相信病毒並非已變種。

若私醫參與病毒化驗計劃 料有更多數據了解疫情發展

現時醫管局的急症室及普通科門診有推行「加強化驗室監測計劃」，為病徵較輕微、但臨床上有懷疑的病人收集唾液樣本，由病人自行交回診所做病毒化驗，衞生署昨日宣布計劃於周一起擴展至全部私家醫生可參與，但並非強制參加。

袁國勇表示，部份輕微病徵的患者尤其是小朋友，較常向私家醫生求診，而長者則較多前往公立醫院，若私家醫生可參與收集唾液樣本，有助收集更多不同年齡及症狀的病人數據，配合目前各個機構的檢測機制，醫管局、衞生署及各間大學每日料可完成3,000個病毒測試，每月可做近10萬次檢測，相信有助了解香港疫情發展。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／羅君豪攝）

起床後第一啖口水含肺部分泌物 可做病毒檢測

今次染疫的部份病人病徵輕微，袁國勇承認較難診斷，源於由輕症至重症患者都有，若病人已患肺炎，其鼻咽及喉嚨樣本可能出現假陰性，要更準確須取肺部的支氣管氣泡液，但要做並不容易。袁國勇續指，由於睡眠過後肺部積聚的分泌物會在喉嚨位置，因此目前收集病人起床後咳一下、吐出的第一啖口水可用作病毒化驗。

至於抽血做抗體測試，他引述鑽石公主號返港港人為例，在開始有病徵後、染疫後第10日才可在血清測試驗出抗體，太早抽血檢測毫無幫助。

瑞德西韋或對肝臟有副作用

在用藥治療方面，醫管局計劃引入新藥物助治療新型肺炎，其中包括瑞德西韋，但或對肝臟有副作用，袁國勇指需透過臨床測試，有數以百計的病例才可更快得知藥物效果。

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