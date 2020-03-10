【新冠肺炎】調查指近四成公司停業　部份公司現金流僅夠用一個月

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港多個行業生意亦受重挫。有機構調查發現，有近40%受訪公司被迫暫停全部或部分業務，當中以學校及教育相關行業情況最為嚴峻。另外，有近60%公司決策人對未來一年營業額感悲觀，不少現金流僅足夠支撐一至兩個月。 有機構建議，政府應落實措施支援商界，而無論是政府或企業都需要加強對公司決策者及員工的情緒支援。

「香港菁英會」及「香港創科發展協會」進行「新型冠狀病毒疫情對香港各界的影響」問卷調查，今日（10日）公布調查結果。（黃金棋攝）

「香港菁英會」及「香港創科發展協會」於今年二月底至本月初進行「新型冠狀病毒疫情對香港各界的影響」問卷調查，今日（10日）公布調查結果。調查共收回454份問卷，當中包括251名機構的決策者，當中80%為中小企，以資訊科技界的機構佔最多。調查發現，38%受訪公司表示已暫停部分或全部業務；59%受訪公司對2020年營業額感悲觀，當中法律界、飲食業及旅遊業有80%以上決策者感悲觀。

調查發現，有一半受訪的決策者稱正面對現金流問題，更有三分一受訪者指現金流只足夠支持3個月或以下。另外，69%受訪者表示疫情對情緒有負面影響，更有超過70%決策者反映在疫情下承受極大壓力。有超過20名決策者須減薪及遣散員工等。

陳迪源（右）建議政府相關部門應趁此機會，積極推動業界研發在家工作相關的科技。（黃金棋攝）

調查又指，有56%受訪者不滿政府抗疫表現。另有超過三分一受訪人士認為提供租金及水電費補貼最能幫助機構渡過難關；亦有受訪人士認為貸款相關的政策最為逼切，如延期還款、提供貸款利息補等。

香港創科發展協會主席陳迪源表示，調查中又問及企業在家工作的情況，有57%受訪企業表示已安排員工在家工作，而學校及慈善或社福團體在家工作比例最高，兩者均為100%。然而陳認為，機構過去沒有為在家工作作準備，欠缺相關科技及技術配合，工作效率因此下降。

「香港菁英會」及「香港創科發展協會」進行「新型冠狀病毒疫情對香港各界的影響」問卷調查，今日（10日）公布調查結果。（黃金棋攝）

陳迪源建議政府相關部門應趁此機會，積極推動業界研發在家工作相關的科技，若未來在出現突發事件，如天災等亦可更有效安排在家工作。

另外，財政預算案提出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，以200萬元為上限。陳迪源指曾以其公司身份向銀行查詢，該貸款計劃審批需半年，他批評「批得嚟疫情分分鐘都過咗，幫唔到燃眉之急」。陳建議政府應與銀行商討，加快審批，以更有效幫助中小企渡過難關。