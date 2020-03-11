【新冠肺炎】埃及團領隊發燒送聯合醫院　旅遊業界今晤商疫情對策

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情繼續蔓延，早前已有三人確診的新華旅遊埃及旅行團群組，新華旅遊助理總經理蘇子揚表示，最新消息是正接受14日隔離檢疫的領隊，因發燒被送往聯合醫院。 他直言，三月為歐洲旅遊旺季，本港及世界各地均會有大量旅行團前往當地，旅程須穿州過省，風險難控；業界今日下午將舉行會議，商討如何處理待出發的旅行團。

在埃及開羅機場的檢疫措施，在遊艇出現集體感染前埃及病例僅3宗。（Getty）

涉事新華埃及旅行團共有八名團友，於上周六（7日）返港後，該團有三人確診。

新華旅遊助理總經理蘇子揚今早接受商台電台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問時透露，埃及團團友互相認識，衞生署已聯絡到涉事團友及領隊，領隊回港後沒返回公司，新華同期無其他埃及團。他稱，領隊有自備體溫計為團友量體溫，但回港後亦有數人確診，最新消息是入住了隔離營的領隊昨日發燒，現已被送往聯合醫院，須待進一步檢測結果。

港府向法國、德國、日本和西班牙部分地區及意大利全國發紅色外遊警示，又要求從相關地區抵港者須接受強制檢疫。蘇子揚指，東南亞旅行團較易處理，但三月是歐洲旅遊旺季，香港有大量前往歐洲的旅行團，如東歐、巴爾幹及克羅地亞旅行團等，加上歐洲團旅程變動大、涉及地方多，須穿州過省，護照上更未必有紀錄，依靠旅客誠實申報，或會有漏動；坦言即使目的地未成疫區，當地亦會有來自其他地方的旅客，風險難控，不出發或比出發好。

蘇子揚說，在政府未統一要求停團前，旅行社難單方面全面暫停所有旅行團，亦難決定是否如期出發，旅客亦沒依據透過旅遊保險申索：「航空公司出了機票，錢已付。該如何處理？」他透露，旅遊業界今日下午將開會討論疫情下的對策，若有共識，或會要求由政府牽頭落實，讓業界有據可依，包括考慮需否暫時停業。