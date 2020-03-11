【新冠肺炎】國泰空姐初步確診感染　工會：12名空服員4機師同機

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，國泰航空一名空姐初步確診感染新型冠狀肺炎，目前正在威爾斯醫院留醫。該名22歲女患者曾前往西班牙馬德里，本月8日乘坐CX320航班回港後出現病徵，有同機乘客在回內地後亦確診感染。 國泰航空公司空中服務員工會理事郭兆瑭表示，了解到該班機共有13名空中服務員（包括確診者）及四位機師，相信他們在工作時有戴口罩，而他們已暫停工作。 郭亦表示，疫情以來，公司未有就每程班機進行深層清潔，而按照一般做法，航班間飛機只有約十多分鐘的清潔時間，「好難做到深層清潔，都係清理垃圾、吸塵，抹台」。而對於是次有空中服務員初步確診，員工「都好緊張」，憂心機艙環境不夠乾淨，「好多同事都會帶消毒噴霧去保護自己」。

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國泰證實，一名機艙服務員初步確診新型肺炎，而該名機艙服務員曾於3月7日由馬德里往香港CX320航班上執勤，該航班早前亦已有一名中國留學生確診，該名學生抵港後，乘坐的士從深圳灣口岸返回內地。

涉事航班共有13名空中服務員 4名機師

國泰航空公司空中服務員工會理事郭兆瑭表示，工會剛和公司開會，並聯絡到涉事航班的會員，了解到該班機共有13名空中服務員（包括確診者）及四位機師。公司表示，將聯絡有關員工，而有關員工已經暫停工作。郭兆瑭又稱，部分員工在得知消息後，已自行聯絡衛生署，衛生署亦會為他們進行病毒測試，但暫未知有多少位空中服務員已接受病毒測試。他相信，初步確診的空中服務員、及同一航班的其他空中服務員，在工作時均有戴口罩。另外，暫時得知公司將會亦普通有薪病假方式處理確診空姐的病假。

航班清潔程序未改變 員工憂不夠乾淨

另外，郭兆瑭表示，國泰會按照衛生署的準則對是次涉事的飛機進行深層清潔。惟自疫情以來，公司未有就每程班機進行深層清潔，而是按照一般做法，航班間飛機只有約十多分鐘的清潔時間，「好難做到深層清潔，都係清理垃圾、吸塵，抹台」。而對於是次有空中服務員初步確診，員工「都好緊張，始終飛機工作環境比較唔乾淨」，「好多同事都會帶消毒噴霧、口罩去保護自己」。

郭兆瑭又稱，不論每程航班長短，公司只會為每名空中服務員提供一個口罩，而機上亦有一盒膠手套及消毒啫喱。而按規定，員工可在工作時戴上膠手套、口罩及眼鏡。工會認為，公司提供的口罩數量「絕對不足夠」，要求公司按照飛行時數計算，每四小時提供一個口罩。