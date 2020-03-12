【新冠肺炎】強制檢疫周六起增四國地區　專家指靠誠實申報成漏洞

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，港府周二（10日）公布，由周六（14日）凌晨零時零分起，對意大利全國，以及法國、德國、日本、西班牙部分地區抵港的旅客加強衞生檢疫安排，有關人士須入住檢疫中心進行檢疫。然而衞生署要求入境人士提交的健康申報表中，並無要求填寫由哪個地方來港。 另外，據了解，入境人士回港時僅被詢問有否曾到訪須檢疫地區，若旅客回答沒有即可過關，職員並無再確認。有專家認同做法或會成為漏洞，但現時政府已有強調虛假資料即屬犯法，建議當局可繼續監測其他地區疫情發展，若出現爆發可如處理意大利入境一樣，擴大入境檢疫安排。

▼歐洲多國疫情情況▼

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周六起從多個疫區返港送檢疫中心隔離

港府周二（10日）宣布，對意大利全國、法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州、日本北海道，以及西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區發出紅色外遊警示。由周六起抵港前14日曾到上述地區人士，不論是否香港居民均需入住檢疫中心進行檢疫。

另外，早前港府已要求抵港前14天曾到韓國大邱及慶尚北道的香港居民，以及伊朗抵港人士入住檢疫中心進行檢疫，相關措施仍然維持不變。目前已無直航機由大邱返港，入境者有否去過大邱及慶尚北道，當局只能單憑他們自行申報與否。

本港居民及遊客抵港前14日，曾到訪上述地區（部分本周六起生效），須入住檢疫中心隔離14日。

日抵港市民被問曾否到訪須檢疫地區：擰頭就走得

根據衞生署要求抵港人士填寫的健康申報表中顯示，僅詢問抵港人士基本資料、航班號、座位、聯絡方法及有否出現發燒等病徵，未見有詢問從甚麼地區回港。有周二由東京返港市民，確認申報表上沒有要求填寫何處回港，傳統入境櫃位則有職員詢問是否曾到訪須檢疫地區，惟市民指「擰頭就走得」，職員沒有查證真偽。

由於多國僅部分地區抵港人士須檢疫，以日本為例，本周六（14日）凌明起，從北海道抵港人士會被送往檢疫中心隔離14日，惟目前所有從北海道札幌來港的航班已取消，要由北海道來港，只可從東京或大阪乘搭航班等，即難以追蹤。若非抵港人士自行申報，相信當局難以得知是否來自北海道。同樣情況亦會出現在法國、德國、西班牙來港人士，要靠他們誠實答覆有否到過限制疫區。

▼日本、韓國疫情情況▼

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旅行社：靠自行申報如笑話

韓國同樣僅從大邱或慶尚北道回港市民要入住檢疫中心，新華旅遊有曾到訪韓國慶尚北道的旅行團回港後要入住火炭駿洋邨隔離，當時新華旅遊總經理蘇子楊批評僅靠旅客自行申報曾否到過大邱或慶尚北道，會變成漏洞，更直言是「笑話」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，僅部分地區抵港人士須檢疫或會造成漏洞，相信政府是基於外交因素，不希望要求整個國家抵港人士亦須進行檢疫。他表示，現時政府已有強調虛報會有罰則，建議可繼續監測其他地區疫情發展。