美術圖解│亨泰樓或擾流效應播毒　糞便病毒霧化排出天台回流高層

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（14日）新增四宗確診個案。其中一名59歲確診者居住大埔富亨邨亨泰樓，與早前「食環埃及團」一對確診團友夫婦，居住高層同座向單位。當局指，個案感染源頭不明，惟住在同一座向，擔心與喉管有關，出現長康邨康美樓情況。故晚上約7時，港大微生物學系講座教授袁國勇、衛生防護中心總監黃加慶以及中心傳染病處主任張竹君等多人，抵達亨泰樓了解情況。 黃加慶、袁國勇以及環境局副局長謝展寰其後於晚上9時半召開記者會，提及亨泰樓三宗確診個案，分別居住3413及3213兩個高層且接近天台的單位。故不排除較早發病的3213室的住戶，其糞便病毒透過糞渠排氣管，霧化後先排出天台，再因「擾流效應」，在風速不高而回流到34樓單位，令該患者染病。

富亨邨亨泰樓擾流效應播毒示意圖。（香港01製圖）

衛生防護中心總監黃加慶（右二）、港大微生物學系講座教授袁國勇（右一）以及環境局副局長謝展寰（右三）今晚9時半召開記者會，交代亨泰樓事件。（張嘉敏攝）

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食環埃及團確診夫婦單位的排氣管切斷

黃加慶今晚表示，早前兩名埃及團確診者，即第119及124號個案（即食環埃及團其中一對確診夫婦）居住在富亨邨亨泰樓3213單位，而今日確診的59歲男子、第140號個案則居於同一幢大廈的3413單位。袁國勇表示，現階段仍未找到涉事三宗個案感染的原因，但經專家視察後發現單位的喉管設計及建築均沒有違規、符合法例要求。

袁國勇指，3213單位將排氣管切斷並用膠紙封蓋是一個問題，惟其他地渠、鋅盤去水設計則沒有大礙，故強調今次並不是淘大花園的翻版、亦不是上月青衣長康邨康美樓的事件。他續解釋，因是次為3213單位較早發病，而不是康美樓上層單位先發病，下層單位居民確診的情況。

29至34樓13及14室住戶入住檢疫中心

袁國勇認為，現時有可能是3213單位的住戶，沖廁時糞便霧化，病毒經排氣管傳至天台排出，本應被稀釋，但空氣因風力在天井產生擾流效應，當風速不大時，再回流至天台附近樓層單位，經窗戶進入單位內，令住客受到感染。此效應一般會影響5層樓，故為審慎起見，防護中心認為有需要先隔離氣喉以下6層樓的居民，所以現時將安排29至34樓所有居住13及14室住戶入住檢疫中心。

至於1至28樓的相同單住住戶，建築署則會在今晚陸續檢查單位的喉管，若住戶感不適將立即送院，倘無問題則不需入住檢疫中心，並於明天要求住戶留深喉唾液樣本化驗，以檢測他們有否感染。

指性質並非淘大花園或康美樓翻版

他強調今次事件不是淘大花園翻版；也與長康邨康美樓情況不同，因康美樓是上層單位住戶確診後，下層住戶才感染，亨泰樓個案則相反，是32樓夫婦確診，34樓男子才染疾，方向相反。

【富亨邨新冠肺炎】富亨邨亨泰樓新增一名確診患者，與埃及團兩名確診者住同座向單位，當局派人調查。袁國勇、黃加慶、張竹君等人到場。（李澤彤攝）

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喉管需離天台2米以上 涉事大廈喉管偏短

謝展寰補充，一般情況受污染水點均會向下行，向上行的情況較少，但現時未能找出亨泰樓傳播感染的原因，故不排除出現擾流效應。他續指，排氣管大多會距離天台2至3米高度，但涉事喉管較短，或觸發擾流效應，故先展開調查。他指涉事的13及14室住戶單位均使用同一天井，故認為先疏散感染風險較高的住戶較為妥當。

對於居住高層的住戶或憂慮擾流效應，帶病毒的空氣回流至屋內。謝展寰表示，喉管需貼近天台，才會有可能回流至屋內，惟解釋香港大部分樓宇的喉管均距離天台2米以上，故擾流效應發生情況不大，倘有住戶感憂慮，可將喉管加高1米。

謝指富亨邨亨泰樓以前是公共屋邨，但變成租者置其屋項目後，多數單位已賣出去，私人單位佔大多數。自從青衣長康邨康美樓事件後，已檢查大部分租住單位，亨泰樓11個房署單位中，有的有改裝過，已被修正；其他單位因是私人單位， 故未知有否改裝，屋宇署將檢查涉事單位。倘有洩漏風險，住戶將送往隔離。