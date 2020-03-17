【新冠肺炎】澳門禁中港台外非本地居民入境　明日零時起生效

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情在全球持續，各地提高應別級別。澳門今日（17日）宣布，除中國內地、香港、台灣及外地僱員身份認別證持有者外，所有非本地居民禁上入境，明日（18日）零時起生效。

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼

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澳門政府繼昨日（16日）宣布，今日起所有非中港台入境者，需被隔離14日後。今日再公布，自3月18日零時起，除中國內地、香港特別行政區和台灣地區居民及外地僱員身份認別證持有者，全面禁止所有非本地居民進入澳門特別行政區。



澳門政府指，考慮到新型冠狀病毒疫情在全球不斷擴散，為防範外來感染個案輸入，保障當地居民健康，行政長官根據《傳染病防治法》第25條規定作出上述批示。澳門又指，基於公共利益，尤其是防治疾病、緊急救援，及維持澳門正常運作或居民基本生活所需的例外情況，衛生當局可豁免中國以外的非本地居民遵守禁止入境的限制。

澳門政府宣布，除中、港、台外，全面禁止所有非本地居民進入澳門特別行政區。（資料圖片）

澳門衛生局新型冠狀病毒感染應變協調中心今日公布，新增一宗輸入病例，患者為一名47歲西班牙籍男子。截至目前為至，澳門共有12宗確診病例。