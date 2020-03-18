【新冠肺炎】20港人在內地確診4人仍留醫1人嚴重　3400人滯湖北

政制及內地事務局局聶德權今日（18日）回答立法會議員的書面提問時透露，截至3月16日，有20名港人在內地確診感染新型冠狀病毒肺炎，其中14人在湖北省，四人在廣東省，一人在福建省，一人在廣西壯族自治區。當中三名在湖北的港人及一名在廣東的港人仍然在當地醫院留醫，其中一人情況嚴重，餘下三人情況穩定。 而目前仍有約3,400名曾向港府求助的港人滯留在湖北省各地，當中有六人是孕婦，聶德權稱將繼續為當地人士提供可行援助。

聶德權表示，下周二（24日）安排第二批專機接載滯留湖北港人。（資料圖片／鄭子峰攝）

政制及內地事務局局長聶德權透露，截至3月16日上午，有20名屬於不同年齡組別的港人在內地確診感染新型肺炎，其中14人在湖北省，四人在廣東省，一人在福建省，一人在廣西壯族自治區。三人正在湖北省內的醫院接受治療，一人在廣東省內的醫院接受治療，其中一人情況嚴重外，其餘情況穩定，另外15人已出院。

此外，一位長居武漢市的77歲港人早前感染新型肺炎，因醫治無效身故。駐武漢辦已聯絡他在廣州的家人，以提供協助。

有3,400港人滯留湖北

截至3月16日上午，約3,400多名曾向特區政府求助的香港居民滯留湖北省各地。他們屬於不同年齡組別，當中有6名孕婦。香港駐武漢經濟貿易辦事處、當地省市的港澳辦和其他非政府機構會繼續為滯留湖北省的港人提供各方面可行的支援，下周亦將有第二批包機接載湖北省孝感市、咸寧市、黃石市和武漢市的港人回港。

目前身處內地湖北省及其他省份的港人，部份人有藥物需要，但當地交通仍未恢復。港府透露，已為233個湖北省的港人安排送藥，而部份身處廣東省及福建省的港人，若其藥物在三月底或之前耗盡的個案會獲優先處理，港府至今已為逾1,800個港人送藥。

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