【新冠肺炎】醫管局組32人「駿洋小隊」　護士：使命感驅使　

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，港府於本月初派出四架包機到湖北接載滯留當地的港人，共接回469名人士，全部入住駿洋邨接受檢疫。 為應付這批須隔離人士，醫院管理局從各個聯網招募醫護人員，為檢疫人士進行抽取樣本的工作。大口環根德公爵夫人兒童醫院護士梁俊傑為小隊的其中一員，他指於「使命感驅使」下自願加入，過程中需要照顧小朋友的心理恐懼，更與同僚提出用貼紙「利誘」。 醫院管理局總護士長梁明指，駿洋邨並無負壓設備，故進行抽取時要打開門窗，以保持空氣流通。

左起：屯門醫院抽血員張毓琳、瑪麗醫院成人深切治療部護士謝依鳳、醫管局首席護士長唐華根、醫管局總護士長梁明、伊利沙伯醫院診斷及介入放射科護士鍾芷琪、威爾斯親王醫院外科病房護士蔡詩棋、大口環根德公爵夫人兒童醫院骨科病房護士梁俊傑。（張嘉敏攝）

小隊推行「伙伴計劃」 加強防感染措施

為應付乘搭包機回港、滯留湖北省的港人，醫院管理局從3月初起在各個醫院聯網招募醫護人員，最終共有32名護士及抽血員組成小隊，當中29人來自各個聯網、3人由總部的護理服務部委派。他們負責到駿洋邨為檢疫人士進行抽血及咽喉樣本等工作，需要於14日內為共469名湖北返港人士抽取血液及咽喉樣本；小隊內亦實行「伙伴計劃」，成員間互相檢查每日裝備，加強防感染措施。

護士梁俊傑（右一）指，受使命感驅使令他自願加入小隊。（張嘉敏攝）

大口環根德公爵夫人兒童醫院、骨科病房護士梁俊傑為小隊成員之一，於3月初接獲招募通知，認為行動能減低社區爆發的風險，便自願舉手加入，「都可以話係使命感驅使。」初時母親對他的加入感擔心，自己亦怕因大意而感染病毒，不過他嘗試向家人解釋工作流程、加上「伙伴計劃」亦令其安心不少。

人性化過程 與檢疫人士建信任

他憶述在駿洋邨內有不少小朋友接受檢疫，部分人會感到害怕，「要諗啲方法去減輕小朋友的恐懼。」當時有另一名已為人父的同僚提議以貼紙作「利誘」，既能增加對小朋友的肯定，又可減輕壓力。他將此方法套用到小組內的8歲妹妹，最終成功減低她對抽血的恐懼，「過程會帶多一點人性化。」

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蔡詩棋（右二）於工作期間，有接受檢疫的小朋友令她甚為感動。（張嘉敏攝） 來自威爾斯親王醫院外科病房的護士蔡詩棋，同樣曾用貼紙「收買」一名二年級的小朋友，不過對方初時竟拒絕接受，「佢話外面舖頭無開門，你地買唔到物資，留返畀有需要的小朋友，」坦言事件令她甚為感動。她亦指，行動過程中與隔離人士建立信任，更肯定自己的工作。

火炭駿洋邨檢疫中心。(資料圖片／黃偉民攝)

潮濕天氣下 保護衣猶如「保鮮紙圍身」

工作亦面對身體上的挑戰，蔡詩棋指過往未試過長期配戴N95口罩及穿著防護衣，認為裝備上略有不慣；梁俊傑則認為潮濕天氣增加難度，穿上保護衣物後猶如「保鮮紙圍身」。伊利沙伯醫院診斷及介入放射科護士鍾芷琪說，最深刻於3月9日氣溫回升，甚至略為焗促，保護衣下全身濕透。

曾經歷沙士的屯門醫院抽血員張毓琳、瑪麗醫院成人深切治療部護士謝依鳳，同樣因當年經歷令她們更主動參與今次行動。謝依鳳說，今次情況較當時好，雖然防護物資緊張，但只要「應用則用」便可。

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醫院管理局總護士長梁明指，需要在短時間內籌集醫療用品、搬運到駿洋邨；此外，邨內並無任何負壓設施、空氣轉換設備等，需要透過打開門窗，造成空氣對流，並要在靠近窗邊位置進行程序，減低感染風險。至於政府計劃再派包機接回第二批滯留港人，梁明說未收到當局通知，但已作好準備配合政府工作。