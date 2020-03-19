【新冠肺炎】確診者潛伏期3次到中環Pure Fitness　消毒後續營業

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港有確診個案證實曾到訪健身中心。連鎖健身中心「Pure Fitness」今日（19日）通知會員，一名昨日（18日）確診新型冠狀病毒肺炎患者在潛伏期間曾三次到訪位於中環的健身中心，包括蘭桂坊加州大廈、建業榮基中心及中國工商銀行大廈。 Pure Fitness強調，三間中心已進行徹底消毒，可供會員安全使用。另外，會員進入中心前須量度體溫，而使用完器材後亦會進行清潔。

Pure Fitness向會員發放的訊息中指，該名確診會員於本月17日開始出現病徵，昨日確診。確診會員於3月11日曾到訪蘭桂坊加州大廈的中心；3月14日到訪中國工商銀行大廈的中心，以及於3月16日到訪建業榮基中心。

該訊息又指，上述三間中心已交由第三方清潔公司進行消毒，而中心亦進行每日四次的清潔；若會員有任何問題，可致電各中心。

記者以中午時分分別到訪位於中國工商銀行大廈、建業基榮中心分店，門口均貼出有會員確診的告示，兩間分店仍有不少外籍人士、上班族到場健身，部分人於前台登記或離開健身室時，未有佩戴口罩。前台職員全部戴上口罩，顧客進內亦先量度體溫。

職員：營業時間不變

記者在其中一分店以顧客身份查詢，職員表示開門前，已通宵清潔，營業時間暫時不變 ，分店亦會如常開放。被問及能否暫停會費等安排時，職員則指已向管理層反映，目前仍在商討中。

會員聯署不滿中心續營養業 要求免費暫停會籍

據了解，Pure Fitness在疫情下仍未容許會員免費暫停會籍，要暫停一個月仍要支付約280元，加上即使有確診個案，相關中心仍繼續營業，引來一眾會員不滿。不少會員於Pure Fitness Facebook專頁中留言要求，該公司應容許會員免費暫停會籍，並交代確診者使用過甚麼器材。亦有會員就此發起聯署，截至今日下午4時半，有近800人簽署。