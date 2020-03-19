【新冠肺炎】規劃署有員工初步確診　月初曾返工　已安排消毒

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情襲港，截至（19日）下午四點，今日新增16宗確診個案，累計209宗，另亦有一宗初步確診個案涉及一名54歲男性公務員。規劃署回覆《香港01》確認今日接獲一位同事通知初步確診，最後返回辦公室工作的日期為3月4日，署方已安排清潔承辦商在相關的辦事處和公用地方進行清潔消毒。

政府今日公布一宗初步陽性個案為54歲男性公務員。（余俊亮攝）

政府今日公布一宗初步陽性個案為54歲男性公務員，在北角渣華道北角政府合署上班，潛伏期第一日有上班，之後去過三藩市，回港後無再上班。

規劃署回覆《香港01》表示，部門今日接獲一位同事通知初步確診新型冠狀病毒，該名員工在北角政府合署15樓工作，最後返回辦公室工作的日期為3月4日，其後休假至今，並沒有返回辦公室工作。署方已安排清潔承辦商在相關的辦事處和公用地方進行清潔消毒。據了解，他現時在律敦治醫院留醫。

公務員事務局也表示，由3月2日起安全有序地逐步恢復更多公共服務，政繼續密切留意疫情最新情況，並實施各項預防感染措施，以減少社交接觸，降低感染和傳播風險，例如實施彈性上班和用膳時間、使用輪更制去減少辦公室內同一時間工作人員的數目、安排同事分批午膳、加強清潔政府大樓和辦事處公用設施例如升降機或扶手電梯、為進入大樓和辦事處人士量度體溫、提供酒精搓手液、設置消毒地氈等。此外，部門亦通過預約服務，或利用收集箱、派發籌號等措施限制同一時間的訪客人數。

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