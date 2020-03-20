【新冠肺炎】機場冷清如死城　零售店生意跌九成　員工放無薪假

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，港府日前宣布由本月19日起，從外地回港人士須接受強制檢疫。在多個地區實施旅遊限制下，香港國際機場人流大減，由以往人山人海，變成旅客人數寥寥無幾，大部分於機場出現的，都是佩戴着員工證的員工。 有於機場工作的零售店員工指，因旅客大減，生意跌90%，無奈道「一日做到一兩單生意都偷笑」。亦有員工透露，公司要求員工放無薪假。

機場離港層人流稀少，以往大排長龍的櫃檯，大部分空無一人。（黃金棋攝）

在疫情影響下，大部分市民不敢出遊，機場亦猶如「死城」。今日（20日）上午由於有多班航班抵港，故抵港層見少量回港人士；惟離港層人流稀少，以往大排長意的櫃檯，大部分空無一人，更有部分航空公司關閉櫃檯。至下午情況更見明顯，由於離港旅客屈指可數，保安閘口的職員亦無事可做。以往人聲鼎沸的機場，變得十分冷清，周圍環境非常安靜，幾乎只剩下廣播的聲音。



機場中大部分零售商店均「拍烏蠅」，而食肆則仍有少量客人。有售賣旅行用品店舖員工表示，以往一日生意額可有數萬元，惟現時只最多只得數千元，顧客數目則減少逾一半。該名員工表示，目前公司要求他們先放有薪年假。

今日（20日）上午由於有多班航班抵港，故抵港層見少量回港人士（黃金棋攝）

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另一售賣行李箱的公司員工坦言，近月機場旅客大減，連帶顧客數量亦驟跌，「一日做到一兩單生意都偷笑」。該員工又稱，離港層的餐廳就有如旅客人數指標，「以前逼爆，好難搵位，宜家得返一兩枱客，想坐邊都得」。員工透露其公司要求員工放無薪假，直言「梗係要我哋放啦，唔係齋企都唔知做乜」。員工笑言現時機場僅得機場員工，「我哋宜家做員工生意咋」。

機場中大部分零售商店均「拍烏蠅」。（黃金棋攝）

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