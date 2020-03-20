【新冠肺炎】新來港菲傭確診　僱主協會促政府租酒店供統一檢疫

衞生署衞生防護中心今日（20日）表示，今日新增48宗確診個案，其中一名為新來港菲律賓傭工。由於政府早前已公布，由前日（18日）凌晨起，所有外地抵港人士需接受隔離14日，外傭一般會留在僱主家。 有外傭工會表示，若僱主不希望與外傭同住，按照勞工處發出的指引，需為外傭提供適當住宿，並承擔一切費用、膳食津貼；有僱主協會則憂慮，勞工處指引或令僱主「誤墮法網」，認為應由政府租用酒店，為外傭進行檢疫。

衞生防護中心今日公布，其中一名新確診者，是新來的菲律賓傭工，在12日來港，13日開始流鼻水，18日到威院急症室，並於今日確診。按照現行規定，所有外地抵港人士需接受隔離14日，令到不少僱主憂慮，返港家傭會否有傳播風險。

3月20日新增48宗確診創單日新高，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生、漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗獸醫、醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生見記者。（余俊亮攝）

香港亞洲家務工工會聯會組織幹事黎曉君指，勞工處前日針對外傭隔離，已發出相關指引，當中提及外傭一般應留在僱主居所，僱主亦可安排其他地方進行家居強制檢疫，惟須負責住宿費用、膳食津貼。她指，由於指引推出不久，目前仍在收集外傭意見，暫時未收到求助個案。黎表示，在疫情底下，僱主與外傭或更容易產生犘擦，「呢個病無病徵，大家情緒都好敏感，希望可以多啲互相體諒。」

有僱主協會則憂慮，勞工處指引或令僱主「誤墮法網」，認為應由政府租用酒店，為外傭進行檢疫。（資料圖片）

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則認為，勞工處指引實際操作有一定難度。她透露，不少僱主感到十分擔心，「屋企可能有高危患者、孕婦」，但根據最新檢疫令安排，外傭抵港後，需在兩小時內「直到」僱主家。她批評，勞工處指引或令僱主「誤墮法網」，質問若外傭於酒店染疫，是否如同因工受傷。容認為，應由政府統一租用酒店，供抵港外傭隔離，令勞資雙方更為安心。