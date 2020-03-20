【新冠肺炎】強制檢疫有漏洞　病毒檢測陰性離開博覽館無獲發手帶

新型冠狀病毒肺炎 （俗稱武漢肺炎）疫情於全球擴散，由昨日（19日）起，從外地回港人士須接受強制檢疫，然而卻疑出現漏洞！今日（20日）晚上約20名抵港申報不適人士，獲通知鼻黏膜病毒測試為陰性後，從亞洲博覽館檢測中心離開。 然而該批人士離開時，手上僅有亞博館為場地辨識及記錄的手帶，未見有衞生署為檢疫追蹤之用的手帶。有離開人士表示，由於行李仍在機場，故會返回機場，自願向當局申報沒有監察手帶。《香港01》正向衞生署查詢。

麥小姐（右）因為新冠肺炎相關病徵，於機場通宵等候18小時，再於亞博等待約8小時才能離開。（余俊亮攝）

俄羅斯返港女生等通宵：最重要知道檢測結果

醫管局表示為源頭堵截輸入個案，今日起於亞博館及北大嶼山醫院設立驗測中心，讓外地抵港而出現病徵的人士等待測試結果，減少需入醫院的人數，首批經測試而呈陰性人士於今晚7時半離開亞博館。

麥小姐留學英國，今年到俄羅斯作交換生，因擔心疫情而從俄羅斯返港。她表示，昨日（19日）下午5時抵港，因喉嚨痛及有少許咳嗽而申報有病徵，在機場等候檢測，至今晚可離開，相隔26.5小時。

她指，在機場一直等至今早才被送到亞博，醫生詢問她病徵及進行鼻黏膜測試。麥指等待期間有人因去洗手間問題而鼓燥，她在機場等候18小時，食物僅得水及梳打餅，而凌晨開始多航班抵港，到機場等候區人士愈來愈多，人與人距離大減，故當時亦感擔心。她笑言，雖等待長時間，「最重要知道個結果，宜家安心咗。」

麥小姐離開時手上僅得亞博的綠色手帶，沒有衞生署監察手帶。（余俊亮攝）

入境者須戴手帶強制檢疫14日，並下載手機程式。（余俊亮攝）

亞博館：檢測者綠色手帶非追蹤用途

麥小姐稱抵達亞博後有桌椅，而每人之間亦有充足距離，並有三文治派發，笑言「三文治係我抵達香港第一樣正常食物，好感恩」。她稱行李仍然在機場，因太累，故打算明日（21日）才返回機場取回行李。

麥小姐離開時手上僅得一條綠色、寫有亞洲博覽館的手帶，未見有衞生署的追蹤手帶。亞博館表示該條手帶僅作場地記錄及讓保安辨識之用，並沒有追蹤或監察功能。麥小姐指不清楚衞生署安排，但在機場等候期間沒有人為她戴上手帶，會返回機場詢問當局。

麥小姐指不清楚衞生署安排，但在機場等候期間沒有人為她戴上手帶。（余俊亮攝） 賴小姐笑言回家後最想立刻睡覺，而物品會「洗得就洗，可以唔要就唔要」。她坦言等待時有想過若不申報不適會怎樣，但認為申報是責任。賴小姐於等待期間結識為朋友，二人笑言「好搞笑，係患難見真情」。另外，賴小姐手上亦只有亞博手帶，她同樣指會回機場查詢。

賴小姐稱會回機場查詢有關檢疫手帶安排。（余俊亮攝）

首批經測試而呈陰性人士於今晚7時半離開亞博。（余俊亮攝）

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼