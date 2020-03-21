【新冠肺炎】澳門台灣籲居民勿來香港　港人入境澳門或需醫學檢查

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（21日）再新增20宗初步確診個案及17宗確診個案。澳門政府下午宣布，鑑於香港近日病例出現明顯增加，故呼籲當地市民如非必要不應來香港。至於港人前往澳門，澳門衛生當局今日表明，擬規定由香港入境人士需進行醫學檢查。 台灣陸委會今日亦公布，鑑於香港及澳門近期輸入個案大幅增加，決定將港澳的旅遊警示提升至最高級別的紅色，建議當地民眾不要前往。 新入境檢疫令本周三（19日）實施後，僅來港前14日沒有到過其他地方、由澳門及台灣入境人士才免卻居所檢疫。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

3月18日上午，澳門特區政府保安司司長黃少澤率領保安範疇一眾官員，巡視橫琴口岸澳方口岸區。3月18日零時起，橫琴口岸澳方口岸區正式交付澳門特區使用，並依照澳門特區法律實施管轄。（中新社）

澳門政府今日下午5時許宣布，現時除歐美等地及部分亞洲國家疫情嚴重外，香港近日病例亦明顯增加，故呼籲市民如非必要不應前往香港，特別是不要到酒吧等人多聚集的地方。

澳門政府續指，會密切留意及評估香港疫情變化，並採取或調整相關限制措施。但指出，作出調整時的考慮並不僅檢視各地病例數字，亦會考慮病例主要屬輸入性或是關乎社區傳播，以及能否找到傳染源頭等因素。以香港為例，近日新增患者主要是外遊回港人士，個案亦找到傳染源頭。

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澳門衛生局疾病預防控制中心主任林松表示，十分關心香港疫情情況，並會持續評估其進展，不排取會採取相應措施，對香港入境人士實施醫學檢查。