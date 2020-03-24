【新冠肺炎】縱橫遊袁振寧：慘過沙士好多　3月停團停到麻木

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球大爆發，現實上本港居民除到澳門外，放假想外遊，短期之內別無其他地方可選。受到影響的，首當其衝必定是航空業及旅遊業，1月底開始，隨着疫情變化，取消一個接一個的外遊團，縱橫遊曾希望推韓國首爾特優團，不足一星期後卻因當地出現大量確診個案，要即時叫停，並要向顧客逐一退款，常務董事袁振寧也慨歎：「到3月多個地方已如『封城』後，已經無晒感覺啦！」 葉形容現時情況「慘過沙士好多」，又指現時推本地遊主要是「話畀員工同外界知佢哋無放棄，仲健在」。他形容暫時情況如「貨架被丟空」，只能冀疫情穩定、外地對港人重發簽證才能從新出發。 4月預定分行全線營業，既然政府有了初步外遊後隔離的死線，內地是5月初，其他國家是6月中，稍後時間如任何一個國家調低至黃色外遊警示，外遊意欲並會再次起動。

縱橫遊常務董事袁振寧也慨歎，「到3月多個地方已如『封城』後，已經無晒感覺啦！」（梁煥敏攝）

過到沙士、股災、日本天災、中東沙士，每次只係一個地方出事，但今次全部一齊出事，係令我個貨架清咗，無貨賣，好難話轉就轉到。 縱橫遊常務董事袁振寧

縱橫遊約7成營業額來自日本各地旅行團。（AP）

停日本團最痛心：去日本佔6、7成客

近兩個月因疫情影響，不少旅行團先後取消多個國家的旅行團，先由亞洲多個地方，至本月中，本地外遊團運作完全停頓。縱橫遊的反應也相當快、果斷，公司董事袁振寧表示說，起初都為安全至上，叫停旅行團，但到要暫停日本時，坦言好「痛心」，「我哋最多團去日本，佔6、7成客，但無辦法，之後再停嗰啲，我已經無晒感覺，彷佛改改日期，地點就可通知傳媒。」

他表示，每每要暫停一個地方的旅行團，要想盡辦法考慮下一步的處理，要保200多名員工飯碗，剛推出500多元首爾團，反應不錯，但不久即出現當地大型爆發，無辦法下「剎停」， 但到現時全球多地各自「封城」，更加束手無策，「過到沙士、股災、日本天災、中東沙士，每次只係一個地方出事，但今次全部一齊出事，係令我個貨架清咗，無貨賣，好難話轉就轉到。」

兩個月以來，縱橫遊為安全，暫停外個外遊團。（資料圖片）

指現最適合培訓員工增值

葉上周受訪時說，預定4月分行會全線營業，但隨着政府初步為外遊警示定出5月「死線」，稍後時間如任何一個國家調低至黃色外遊警示後會回復「收客」。他又提到，公司領隊為「包薪」制，但暫時亦未有裁員計劃，盡力保住，並推出本地團，「明知唔會有錢賺，但都想畀外人同員工知，我哋無放棄、仲喺度未唔掂！」

對於現時近乎史無前例的危機，他提到藉此考慮過多個長遠計劃，由於不少分店位租金高昂，會減少分店數量，將大部份業務推前網上化。「只會保留一兩間畀客問下嘢，所以員工真係開始要學下用電腦增值知識，呢個時間最好用來培訓。」

對於港人最愛的「鄉下」日本，他預計短期內為港人或可重新免簽證入境，但要視乎港府及後的做法，以及期望暑假可重新出團；但對歐美團重整，短時間內不表期望。另外，他又提到，暑假期間部份旅客已報名參與橫濱出發的「鑽石公主號」郵輪團，現時仍未有解決方法，「其實間公司有5架同名船，呢架完全唔係，但經過呢次經歷都唔會有人想去，而家推都唔敢推啦！」