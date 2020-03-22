【新冠肺炎】輸入個案增　高拔陞：或將康復中病人轉往改裝隔離房

本港的新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案近日持續急增，大部份確診患者均有外遊紀錄，部份是海外留學生，令醫院壓力亦隨之增加。 醫院管理局行政總裁高拔陞今日（22日）在網誌中提到，隔離病床使用率非常高，有需要時會改變隔離策略，將正在康復和傳播風險較低的確診者，轉往由普通病房改裝的隔離病房，以騰出獨立隔離床予懷疑個案。 高拔陞又強調，防疫是持久戰，需加強檢測應對，醫管局至今已透過加強化驗找出35個在社區的患者，代表已截斷35條隱形傳播鏈，在防疫戰當中具重要意義。

醫院管理局行政總裁高拔陞（資料圖片／羅君豪攝）

高拔陞：非常擔心公院隔離設施最終會不勝負苛

醫院管理局行政總裁高拔陞撰文稱，過去幾天，每天都有不少由外地返港的市民，因為出現病徵需要召喚救護車送往醫院隔離治療，而近期呈報的懷疑個案亦不斷上升，加上大部份是外地返港的市民，連帶隔離病床使用率亦非常高。

高續指，非常擔心公立醫院的隔離設施最終會不勝負苛，故在位於機場附近的亞洲博覽館和北‪大嶼山醫院設檢測中心‬為懷疑個案進行病毒測試，一方面減低公立醫院壓力，另一方面亦減少社區感染的可能性。

高拔陞稱，曾到兩個臨時檢測中心了解運作，他形容當值的百多位同事士氣高昂，在短時間內設立電腦系統、感染控制措施和接受病人的流程等。在投入服務後，已檢定多名確診病人，為堵截病人進入社區，發揮重要作用。

隔離床不足 或需將低風險病人轉往經改裝的隔離房

惟個案急增，高拔陞透露有需要時可能要改變現時的隔離策略，正在康復和傳播風險較低的確診病人將會轉往由普通病房改裝的隔離病房，以騰出更多獨立隔離病床接收懷疑個案，減低院內其他病人和醫護人員受感染的風險。

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成功截斷了35條社區的隱形傳播鏈

醫管局自2月中起擴大「加強化驗室監察計劃」，在普通科門診及急症室為病人做深喉唾液樣本病毒檢測，高拔陞表示截至3月20日，一個多月內檢測了超過13,000名急症室和普通科門診病人，結果在社區確診了35宗個案。高拔陞續指，雖然35宗確診個案，佔接受檢測的病人總數不足百分之一，然而在防疫戰中卻有著重要意義。35個病人中，大部份人均無嚴重病徵，除了引證了這隻新病毒有可能「隱形」外，亦成功截斷了35條傳播鏈，避免病人大規模在社區爆發。

高拔陞提醒防疫是一場持久戰，而要跟病毒共存，首要掌握它的存在，我們有需要進一步加強檢測，未來公立醫院將會與衞生署進一步合作推展計劃，為更多市民進行檢測，以圍堵病毒的傳播鏈。