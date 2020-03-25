【新冠肺炎】港人滯留秘魯：市面冷清緊張　唔奢望港府做啲乜

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，疫情下多國設出入境限制。南美洲國家秘魯日前宣布關閉該國所有邊境，估計仍有約80名港人滯留當地。有於秘魯自由行的港人表示，當地有如宵禁，晚上8時後不準外出，市面冷清及氣氛緊張，更有軍人巡邏，而防疫意識則較高。 該名港人坦言現時十分徬徨，擔心食物供應不足，「覺得好唔安全，精神同身體都好多顧慮」。他又直言「唔敢奢望港府做到啲乜」，目前惟有等待秘魯開關後可自行離開。

▼秘魯情況▼

王先生與太太今年一月初時已出發往南美旅遊，當時本港仍未爆發疫情，故當時出遊亦沒有考慮太多。他原定於三月中回港，惟回程的前一日秘魯就宣布關閉邊境，他坦言感到十分突然。王先生指，現時留在秘魯城市庫斯科（Cusco），由於當地政府只容許有原因才可外出，故他與太太亦留在酒店。

王先生認為，當地消息混亂，加上庫斯科海拔有3,000多米，擔心會出現高山反應，坦言徬徨無助。據他了解，滯留當地的港人約有80人，包括星晨旅遊團，而當地港人有互相溝通自救。

秘魯3月15日宣布全國進入緊急狀態，並關閉該國所有邊境。（Reuters）

當地人防疫意識足以應付疫情「可能好過歐洲」

王透露，本港入境處今日（25日）有聯絡過他們，了解情況及查詢所需藥物，惟問到當局可否安排秘魯港人回港時，職員指仍有不少港人滯留外地。因此王指不寄望港府可安排他們離開，只好等待秘魯開關後再作決定，現時會盡量多休息保持身體健康，以免生病。

至於秘魯市面情況，他指市面十分冷清，除了藥房及超市外，所有商舖已關閉，食飯只可靠酒店送到房前。王認為，當地人防疫意識足以應付疫情，「可能好過歐洲」，街上不少人戴口罩，酒店及超市亦有提供搓手液消毒。

協助滯留秘魯港人的立法會議員譚文豪表示，了解過若英國包機撤僑，持BNO的港人亦可上機。他建議入境處將滯留秘魯港人的資料交給航空公司，讓航空公司考慮是否安排到特別包機。

▼最新一輪防疫措施▼