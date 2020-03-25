【新冠肺炎】公院設室外帳篷等候區　安排懷疑個案等檢測結果

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情肆虐，本港今日再增24宗確診個案，累計410宗。隨著患者急速上升，公立醫院負壓病房的負荷日益增加，今日（25日）的使用率亦超過七成。 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，當局會於未來一周會在急症室增設分流檢疫站，安排病情相對穩定的懷疑個案在等候區等待結果。部份醫院會在監察病房設立等候區；亦有部分醫院會在室外設獨立通風帳篷。她強調有關設備會參考感染控制條件。

公立醫院負壓病房的負荷日益增加，今日（25日）的使用率亦超過七成。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，以往所有懷疑個案都需在隔離病房等候病毒檢測結果，但由於人數眾多，當局會參考亞博及北大嶼山醫院檢疫中心的做法，未來一周在急症室增設分流檢疫站。急症室為懷疑個案採樣本做測試後，會安排病情相對穩定的病人在該等候區等待結果。

部份醫院會在監察病房設立等候區；亦有部分醫院會在室外設獨立帳篷。她強調，有關設備會參考感染控制的條件，包括單向座向、獨立帳篷，以及座位間隔至少一米等等。病人等候時期間需戴上外科口罩，不能進食及四處遊走。

▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼

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瑪麗病人苦等5小時 醫管局：需消毒病房

有記者表示，一名已確診新型肺炎的病人在瑪麗醫等候區輪候上病房，苦苦等待了5小時。

何婉霞承認病房情況爆滿，有時要病人等候，對此表示不好意思，她強調當局有盡力在等候區做感染控制。而瑪麗醫院的等候區是監察病房，每小時空氣流轉6次。她又說，當有病人使用完病房，院方需要徹底消毒才可開放給下一名病人，所以需要病人等候。