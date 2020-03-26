【新冠肺炎】衞生署熱線護士爆料：人手不足無協調　有人要求野蠻

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港實施多項入境限制措施，包括由外地、中國內地、台灣及澳門等入境後要強制隔離14日。衞生署設立熱線「21251122」，讓受檢疫人士出現徵狀時求助，但號碼亦變成「篤灰熱線」，有人舉報戴着手帶違規外出的人。 有衞生署衞生防護中心接聽熱線的護士接受《香港01》訪問時透露，熱線職員只得約70人，人手不足問題嚴重，政府部門溝通不足，無法處理全部檢疫人士需要，市民「篤灰」亦只能轉介他們報警，強調不接受舉報。該職員又指，不少致電的人要求野蠻無理，呼籲市民防疫要有同理心，減少外出幫醫護。

各部門抽調人手聽電話 70人服務數萬檢疫人士

衞生署接聽熱線職員Kerry（化名），本來是政府的護士，從1月底開始就被抽調做「接線生」，接聽檢疫人士的熱線電話。Kerry表示，目前熱線職員僅約70人，分四更接聽電話，但一個電話最長可傾談近一小時。在人手不足情況下，經常出現無法接通熱線的情況。Kerry指，當局已抽調衞生署不同服務部門的職員接聽熱線，故部分服務如母嬰健康院可能會受到影響。

衛生署同警方真係無協調，違反隔離令係刑事，梗係搵警察，搵我哋冇用，我哋要舉報人寫低懷疑嗰個人嘅電話地址。但我喺街上見到嗰個人，三唔識七我點知地址電話，所以衛生署畀人柄。好多人打嚟話『警察叫搵衛生署』，高層唔准我哋叫人打999，但咁樣我哋落去唔得掂，林鄭突然叫人「篤灰」，我哋變咗督灰熱線，最後先傾掂數，叫市民直接報警。 衞生署熱線職員Kerry

求助熱線變「篤灰熱線」 無能為力

近日網上不時有圖片顯示，懷疑有正接受檢疫人士違反檢疫令外出。Kerry坦言最近大批電話致電熱線，舉報違反檢疫令人士，惟Kerry指違反檢疫令是刑事，而當局是不會作出拘捕，因此舉報人士須致電警方。

Kerry轉述部分舉報人指曾致電警方，但警方要求向衞生署舉報。Kerry認為反映警方與衞生署之間缺乏溝通，曾向高層反映有關問題，當局始向職員澄清衞生署不會接受舉報資料，會要求舉報人報警。

▼3月24日荃灣檢疫人士違規外出▼

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機場職員叫旅客致電衞生署索樣本瓶 實為不可行

不少市民投訴，不同部門的說法不一，Kerry認為曝露政府部門之間協調嚴重不足，而檢疫政策在支援不足就急於推行。Kerry舉例指當局在機場提供樣本瓶，以收集深喉唾液樣本進行病毒檢測，曾有抵港人士未及取得樣本瓶，向機場職員部門詢問可否再取，職員向抵港人士指可致電衞生署熱線領取，惟其實離開禁區後已不能再取樣本瓶，令市民不滿。

▼最新一輪防疫措施▼

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好多人做嘢都唔諗後果，一早叫大家唔好外遊、唔好聚會，但直至自己做咗密切接觸者，打電話上嚟鬧。你幾唔鍾意林鄭，都要自律，社會衞生同健康真係要靠大家自律。 衞生署熱線職員Kerry

致電發牢騷 大罵林鄭一個鐘

Kerry又稱，很多致電熱線的人士要求野蠻，部分與衞生署無關，甚至有人只是致電發牢騷。Kerry舉例指，政府公布檢疫大廈名單後，收到很多電話查詢，要求公布檢疫單位的確實地址，惟當局因私隱問題不會公開，有人曾斥「交咁多稅就係養你哋啲廢人」。

亦有人曾向熱綠投訴指樓上住戶單位滲水，擔心該住戶有肺炎，要求衞生署處理，惟Kerry強調熱線僅提供醫療支援，不會處理有關問題，亦不會為隔離者購買生活物資。「最離譜是沒有同情心，將心比心，如果確診者是你或者家人，你會點呢？」

Kerry說，有人打電話到求助熱線，大罵林鄭一個鐘，令其他有需要的人無法致電。Kerry又提醒市民要減少聚會，「社會衞生同埋健康要靠大家自律」。