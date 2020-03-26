【新冠肺炎】蘭桂坊酒吧群組增至13人染疫　揭兩患者早到同一酒吧

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在港繼續蔓延，本港昨天（25日）增加24宗個案，令累計個案增至410宗確診和1宗疑似。 新增的個案中，有3人與蘭桂坊酒吧Insomnia有關，分別是該酒吧的侍應、樂隊成員、光顧的國泰機師。 根據衞生署昨晚公布資料，該群組總染疫人數擴大至13人，當中有2人是早前的確診者，不過一直未有發現他們與這間酒吧有關連。二人分別是第182宗個案、50歲女子，她是加拿大國際學校的文員，以及第227宗個案、28歲男子，他曾在5天內到3間PURE Fitness分店健身。

主打Live Music的Insomnia酒吧，曾有多名確診者前來消遣或工作。（資料圖片 /羅君豪攝）

唱酒吧10人樂隊 8人確診

衞生防護中心昨公布的24宗新增個案涉及13男11女，年齡介乎11至57歲，當中19人曾於潛伏期身處外地。

根據衞生署晚上公布資料，「Insomnia酒吧群組」共有13人，當中有8人是樂隊成員（第276、343、362、367、384、386、387、389宗個案），中心傳染病處主任張竹君昨指該樂隊成員最多10人，可見幾乎全團染疾；群組中2人是酒吧侍應（第360、394宗）；餘下3人是顧客（第182宗、227、411宗）。

一名確診國泰航空機師在潛伏期曾到過尖沙咀酒吧All Night Long。（羅君豪攝）

樂隊成員、酒吧侍應及國泰機師新確診

這13人中，有3人是昨天確診，分別是第389宗、394宗及第411宗。

第389宗是一名43歲男子，他是樂隊成員，住在銅鑼灣波斯富大廈，3月21日開始發燒、頭痛，現時於屯門醫院留醫。

第394宗個案是一名28歲男子，他是Insomnia的侍應，住在元朗西菁街9號富盛大廈，3月10日起咳嗽、喉痛，暫未入院，是這個群組最先發病的個案。

第411宗個案是一名38歲男子，他是國泰機師，最後上班日是2月27日，他住在屯門新墟村，曾光顧Insomnia，3月20日起發燒、咳嗽，現時在屯門醫院留醫。

Pure Fitness周五（20日）宣布即日起關閉所有Pure Fitness及Pure Yoga分店至4月2日。（資料圖片 / 余俊亮攝）

而第182宗個案及第227宗個案是早前的確診者，不過一直未有發現其與這間酒吧相關。第182宗個案是一名50歲女子，她是加拿大國際學校的文員，無外遊紀錄，衞生防護中心指，據知她兩周的潛伏期內，經常到中環蘭桂坊飲酒消遣，其間曾與大量朋友接觸。

第227宗個案是一名28歲男子，他曾在在5天內到3間PURE Fitness分店健身。Pure Fitness表示，他曾在加州大廈分店參加RPM課堂、BODYPUMP課堂；在中環工商銀行大廈分店參與Pilates課堂、BODYPUMP課堂；又在建業榮基中心分店參加Pilates課堂、BODYPUMP課堂。早前衞生防護中僅指他曾到蘭桂坊消遣，未有透露是哪間酒吧。

加拿大國際學校。（資料圖片）

根據衞生署公布的大廈名單，「Insomnia酒吧群組」13人都曾到過位於好利商業大廈的Insomnia，最後到訪日是3月22日；樂隊其中6名成員（276, 362, 367, 386, 387, 389）曾在3月21日到謝斐道 82 號的酒吧Centre stage；而另外有7名成員（276, 343, 362, 367, 386, 387, 389）就曾在3月17日到謝斐道 76-84 號的Dusk till Dawn Pub and Restaurant。另外，第387及389宗個案於3月20日曾到諾士佛臺 9 號 的All Night Long。

▼最新一輪防疫措施▼

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另外，第388 宗個案是一名36歲男子，住在將軍澳景林邨景棉樓，他在3月20日曾到尖沙咀新聲大廈，於3月24日又曾先後去尖沙咀新港中心、誠信大廈和深水埗泛達太子酒店。而第392宗個案、33歲國泰空姐就在3月19日曾到訪東薈城名店倉。