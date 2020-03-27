【新冠肺炎】港鐵業務受沉重打擊　金澤培安排員工先放年假

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港鐵早前表示，多項業務均受到嚴重影響。港鐵行政總裁金澤培昨（26日）向員工發內部公告提及，因疫情爆發導致香港及全球的所有業務，包括客運及物業受到沉重打擊。 為保障就業及公司財務穩健，故會實施對員工影響較低、有助實質財務效果措施，當中包括安排員工先清理年假。同時又指，倘有其他措施落實，將與員工組織保持密切溝通。

▼最新一輪防疫措施▼

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金澤培昨日以「同心抗疫，一路同行」標題向員工發內部公告，提及港鐵正面臨前所未有的挑戰，業務於今年1月從谷底開始回升，惟新型冠狀病毒疫情隨即爆發，導致香港及全球的客運及物業業務均受到沉重打擊。

面對艱鉅挑戰，金澤培表示港鐵仍會以推動香港安全及與市民共同抗疫為目標。希望透過成本控制措施導致公司財務穩健，故宣布會先安排員工清理年度假期，以保障就業。

港鐵行政總裁金澤培日前向員工發內部公告，指港鐵業務因應新冠肺炎疫情，香港及全球的所有業務均受到沉重打擊。（資料圖片）

同時又指，倘需要實施更多相關措施，將與員工組織保持密切溝通，惟希望在此步前，冀情況盡快改善，並呼籲員工採取預防措施保持健康，以共同抗疫成功。