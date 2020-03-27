【新冠肺炎】確診女警求醫不戴口罩　警方「抱歉」：防疫意識不足

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨天一名22歲女警確診，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今天（27日）在記者會上指出，該名女警在醫院抽血時沒有戴口罩，即使兩名抽血員勸喻她戴上口罩，但該女警仍然拒絕。 警方晚上在Facebook指，有關警員防疫意識不足，警方已即時聯絡她了解事件，並要求她必須遵照醫護人員指示，保護他人避免受到感染。警方亦就事件對醫護人員及服務構成影響，並引起社會不安，深感抱歉。

警方在社交平台facebook專頁致歉。 (facebook截圖)

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警方致電女警促須遵照醫護人員指示

警方晚上7時許，在Facebook專頁發文「就確診女警醫院內沒有戴上口罩 警方深感抱歉」，帖文內容指，對於一名確診女警於明愛醫院留院期間，曾有部分時間沒有戴上口罩，警方高度關注事件，並認為有關警員防疫意識不足，警方已即時聯絡她了解事件，並要求她必須遵照醫護人員指示，保護他人避免受到感染。

警方稱，就事件對醫護人員及服務構成影響，並引起社會不安，警方深感抱歉。另外，為避免同類事件發生，警方會提醒全體警務人員，要積極配合醫護人員的防疫工作，並應時刻保持個人衞生，減低傳播風險。

而保安局局長李家超在記者會上稱，有關警員行為是「不適合」。

何婉霞醫生在記者會上指出，該名女警在醫院抽血時沒有戴口罩，即使兩名抽血員勸喻她戴上口罩，但該女警仍然拒絕，以致兩名抽血員被列為密切接觸者，需要入檢疫中心，當中一人更已出現病徵，正在求醫。何婉霞多次強調，病人求診時必須聽從醫護人員指示，否則會增加其他醫護人員及病人的感染風險。