【新冠肺炎】翠華周日起晚上8時關店　PURE Fitness無限期停業

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港疫情未受控，政府公布星期日（29日）凌晨零時起，餐飲場所只可坐滿一半，餐桌之間須有1.5米距離，每張枱不能多於4人，食客除飲食期間須戴口罩。

餐飲業翠華集團公布，鑒於疫情，由3月29日起，翠華餐廳全線分店將會調整營業時間至晚上8時正，直至另行通告為止。

有確診者到訪的健身中心Pure Fitness亦公布，旗下中心及辦公室關閉更長時間，由目前的關閉14天加以延長，直至另行通告為止。

翠華餐廳全線分店周日（29日）起晚上8時關店。翠華集團表示，同日起至4月11日期間，翠華餐廳推出外賣優惠，凡到分店自取外賣或選用外賣速遞服務，均可享八折優惠。

+4
+3
+2

Pure Fitness亦公布，香港所有 Pure Fitness及Pure Yoga中心及辦公室關閉更長時間，由目前的關閉14天加以延長，直至另行通告為止。會遵從衞生署建議及守則，適時公開所有中心的重開日期。Pure Fitness表示，所有持卡人於中心關閉期間不會被收取任何費用，所有優惠及現金券的到期日延期。關閉中心期間的月費退還金額會自動提升。

▼疫情全球大流行　香港嚴陣以待▼

+7
+6
+5
【新冠肺炎】確診女警求醫不戴口罩　警方「抱歉」：防疫意識不足
【新冠肺炎】大家樂取消晚市堂食生效　食客：已吃兩個月外賣
【新冠肺炎】李家超︰過去8天共77人違檢疫令　衞生署考慮檢控
【新冠肺炎】政府周六傍晚6時關閉健身中心戲院等6類場所14日
【新冠肺炎】單日增65確診至519宗　酒吧樂隊群組多21宗共45染疫
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。