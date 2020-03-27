【新冠肺炎】翠華周日起晚上8時關店　PURE Fitness無限期停業

本港疫情未受控，政府公布星期日（29日）凌晨零時起，餐飲場所只可坐滿一半，餐桌之間須有1.5米距離，每張枱不能多於4人，食客除飲食期間須戴口罩。

餐飲業翠華集團公布，鑒於疫情，由3月29日起，翠華餐廳全線分店將會調整營業時間至晚上8時正，直至另行通告為止。

有確診者到訪的健身中心Pure Fitness亦公布，旗下中心及辦公室關閉更長時間，由目前的關閉14天加以延長，直至另行通告為止。