【新冠肺炎】翠華周日起晚上8時關店　PURE Fitness無限期停業

撰文：鄭秋玲
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本港疫情未受控，政府公布星期日（29日）凌晨零時起，餐飲場所只可坐滿一半，餐桌之間須有1.5米距離，每張枱不能多於4人，食客除飲食期間須戴口罩。
餐飲業翠華集團公布，鑒於疫情，由3月29日起，翠華餐廳全線分店將會調整營業時間至晚上8時正，直至另行通告為止。
有確診者到訪的健身中心Pure Fitness亦公布，旗下中心及辦公室關閉更長時間，由目前的關閉14天加以延長，直至另行通告為止。
翠華餐廳全線分店周日（29日）起晚上8時關店。翠華集團表示，同日起至4月11日期間，翠華餐廳推出外賣優惠，凡到分店自取外賣或選用外賣速遞服務，均可享八折優惠。
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Pure Fitness亦公布，香港所有 Pure Fitness及Pure Yoga中心及辦公室關閉更長時間，由目前的關閉14天加以延長，直至另行通告為止。會遵從衞生署建議及守則，適時公開所有中心的重開日期。Pure Fitness表示，所有持卡人於中心關閉期間不會被收取任何費用，所有優惠及現金券的到期日延期。關閉中心期間的月費退還金額會自動提升。
▼疫情全球大流行 香港嚴陣以待▼
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