【新冠肺炎】確診女警潛伏期行蹤曝光　曾到奧海城荃新天地等11處

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續擴散，本港昨日（27日）再增65宗個案，累計增至519宗。 衞生防護中心公布周四確診的22歲女警的行蹤。她除了曾在3月20日與另一名同事光顧有多人感染的尖沙咀酒吧All Night Long之外，在潛伏期內曾到訪11個地點，包括奧海城二期、荃新天地、青衣城等購物場所。

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周四確診的22歲女警隸屬深水埗巡邏小隊，在本周二（24日）到明愛醫院留醫。她在過去14日沒有外遊記錄。除了早前有消息指她在不適當日去醫院前，曾到過荃灣警察新界南總部靶場，與數十人一起練習燒槍。衞生防護中心的最新資料顯示，她在潛伏期內曾到訪另外11個地方。

確診女警潛伏期行蹤一覽。（香港01製圖）

曾到訪青衣城、瓊華中心​

根據資料，她曾在3月16日到訪深水埗牡丹大廈、荔枝角道19號（住宅）、3月17日到訪青衣城，19及20日則到訪始創中心和文遜大廈、在21日時去過奧海城第二期。而3月22日，該名女警除了到訪荃新天地之外，亦和友人一起到訪諾士佛臺9號All Night Long酒吧，當日有多名確診者在場。

在就醫前一日，該名女警曾到訪荷里活商業中心、瓊華中心。3月24日就醫之前，她曾在警察新界南總部與練習燒槍。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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6患者失嗅覺味覺 居英返港三爺孫皆確診

另外，新增的65宗個案中，有6人都失去嗅覺或味覺，他們年齡介乎15至47歲，大多屬在外地留學的青年，而47歲男子也曾在3月2日至18日到過英國。

至於第479宗個案（71歲男子），他是第189宗個案（49歲男子）的父親，而第189宗個案就是第188宗個案（16歲男子）的父親。換言之，該家庭三爺孫皆染病，三人同樣居於英國，近期回港。

第483宗個案是一名41歲女子，她屬於「酒吧及樂隊群組」，曾到尖沙咀諾士佛臺9號酒吧All night long，而根據衞生署資料，她也在3月20日到過諾士佛臺10-11號，該地點有其他酒吧，她並曾到沙田希爾頓中心、新城市廣場和鰂魚涌英皇道1063號。至於第514宗個案是一名45歲男子，亦屬「酒吧及樂隊群組」，他曾到All night long，也曾在3月23日到沙田政府合署及聖德肋撒醫院。