【互動圖表】廣東「封關」入粵需隔離　首日深圳灣出境人次跌八成

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延至全球。廣東省政府於本月26日晚上宣布，由27日早上6時起，所有經廣東口岸入境人士，包括港澳台和中轉旅客，均實行核酸檢測全覆蓋，並集中隔離自費醫學觀察 14 天。新措施實行首日，全日共有2,795人經過本港出境，較前日（26日）的4,105人，下跌32%。當中昨日經過深圳灣口岸出境的人數為494人，較前日（26日）的3,014人大跌84%，當中包括298位香港居民，佔約六成。

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由周五（27日）早上6時起，所有經廣東口岸入境人士，包括港澳台和中轉旅客，均實行核酸檢測全覆蓋，並集中隔離自費醫學觀察14天。而澳門早前亦宣布，由本月25日起，禁止所有入境前14天曾到海外的內地、香港、台灣居民進入澳門境，入境前14天曾到香港、台灣的人士則需在指定地點接受14天醫學觀察，同時停止機場轉機服務。

按入境處數字顯示，在廣東省隔離措施實施首日（27日），有2,795人從本港出境，較前一日（26日）的4,105人下跌約32%。而廣東省於本月26日晚公布新措施，26日的出境人數則較25日的3,168人，上升近三成。

若按三個口岸分類，昨日（27日）有494人經深圳灣口岸出境，較前日（26日）的3,014人，大跌約84%。而昨日有1,314人經過機場出境，佔整體出境人數約47%，較前日（26日）的594人，上升約121%。另有987人經港珠澳大橋出境，佔整體出境人數的35%，較前日（26日）的497人上升98%。

機場入境內地人跌至個位數

至於入境人數方面，昨日共有4,033人入境本港，較前日（26日）的4,458人下跌約10%。當中3,703人為香港居民，佔約92%。若按入境口岸分類，有3,085人次經機場入境，佔整體入境人數約76%，其次有798人經深圳灣口岸入境，佔整體入境人數約20%，另有150人次經港珠澳大橋入境，佔整體入境人數約4%。

在機場入境的內地人，從3月25日起，一連三日跌至個位數，分別為6、6、4人。