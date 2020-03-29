【新冠肺炎】旺角藥房現口罩牆　每盒售價跌近百元　店員妙論變化

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案近日大幅增加，疫情加劇，戴口罩必不可少。2月時多區藥房的口罩價格「破新高」，一盒50個的印尼、越南的口罩，超過250元一盒起跳，日本牌子口罩價格更高，較著名的口罩品牌逾千元一盒。 《香港01》記者昨日（28日）到旺角西洋菜南街一帶藥房視察，部分地區的口罩，價格已回落至200元以下一盒，N95口罩及來自韓國的KF94價格未有回落，平均要25元至30元一個。其中一所藥房的職員以買股票來形容口罩價格一個月來的變動，「好簡單嘅，之前買口罩就好似買牛熊證，快上快落，而家就好似買基金，價位穩定。」

旺角西洋菜南街一間藥房展示大批口罩，可見供應充足，豐儉由人。（梁煥敏攝）

店員妙論口罩價：已由買牛熊證變似買基金

旺角西洋菜南街有不少藥房，現時大部份出售口罩及防疫產品為主。昨日所見，部分店舖口罩的售價格已回落至200元以下一盒；來自加拿大、日本的口罩，50個一盒為250元至260元。其中一所於西洋菜南街的藥房，店員陳先生表示，近日由於各地的口罩來貨較充足，價格相對回落，現時的價錢已維持了最少三星期，暫時仍不會改變相關價格。

上月中口罩售價最少較現時貴100元，陳先生以股票來形容口罩價格，「好簡單嘅，之前買口罩就好似買牛熊證，快上快落；而家就好似買基金，價位穩定。」他指只要來貨仍然充裕，價格會可能有所調整。

反駁藥房謀取暴利

陳先生表示，不少客人購買時不會考慮太多，始終是現時必需品，多數「見啱就買」；部份人選擇較優惠的，亦有不少人選擇品質較好的，求買個安心。

外邊經常指藥房盈利相當高，他則指口罩價格來貨並不便宜，賣多也不能「賺取暴利」，現時藥房只能出售防疫產品保持營業額，其他產品基本無人問津，生意難以維持，要見步行步，「好似麥當勞如果只係賣漢堡包一款，要賣幾多個先可以交租？如果佢冇其他產品，又點會維持到？呢個就係藥房嘅處境。」

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歎生意差過反修例衝突：而家係日日都唔掂

走在旺角街頭，依然人流處處，但他慨嘆生意的確差了很多，就像「攬炒」，去年因反修例示威導致交通不便，的確人流減少，但生意未至於每日受到影響，勉強能夠維持，但現時疫情嚴峻，每個人擔心受到感染，上街的人少了很多，「而家係日日都唔掂，夜晚冇晒人㗎，而家係真係疾病為禍，死人果種，又點樣比較？」

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