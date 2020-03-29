【新冠肺炎】酒吧樂隊群組增10人染病　確診男客曾到長江集團中心

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在港肆虐，本港昨天（28日）新增64宗確診個案，是單日新增個案量第二高的一天，令累計個案增至583宗。 其中有10人與「酒吧樂隊群組」相關，6人屬表演者、職員或顧客，4人是確診者的家人，沒有到酒吧但也受感染，該群組至今已有55人染疫。其中第524宗個案、56歲男子曾到灣仔酒吧Dusk till dawn，他亦曾在3月17日到長江集團中心。 另外，第561宗個案是一名67歲女子，她在3月5日至14日與丈夫參加旅行團到埃及，她曾在月中做過病毒測試，當時呈陰性反應，但昨天卻證實確診。

酒吧群組新個案56歲男子（第524宗）於3月17日曾到長江集蜀中心。（資料圖片／梁鵬威攝）

↓↓曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單↓↓

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昨日公布的新增個案涉及40男24女，年齡介乎7至76歲，當中47人曾於潛伏期身處外地，26人為留學生。

新增的64宗個案中，有10人與「酒吧樂隊群組」相關，6人屬表演者、職員或顧客。

曾到長江集團中心患者是酒吧Dusk till dawn賓客

其中第524宗個案、56歲男子居於灣仔嘉易大廈，他曾在3月17日到長江集團中心，22日到過告士打道88號，再於24日或之前，到過灣仔謝斐道76-84號酒吧Dusk till dawn，現時累計有12名患者曾到該酒吧。

↓↓有確診或疑似個案到訪過的大廈名單↓↓

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累計有12名患者曾到過灣仔酒吧Dusk Till Dawn。（資料圖片 / 羅君豪攝）

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酒吧表演者一家四口都中招 最細7歲

新的酒吧群組個案中，有4人是確診者的家人，沒有到酒吧但也受感染，屬於二代傳播。第576宗個案是一名36歲男子，他在酒吧表演，而他的34歲太太、15歲兒子及7歲兒子都染病。另外，第525宗個案是一名63歲男子，是第477宗個案、52歲女子的家人。

該群組至今已有55人染疫，另外一名25歲女子（第533宗個案）曾到中環酒吧Draft land，該酒吧早前也有三名確診者到訪，三人同屬屈臣氏集團員工，分別是第191、217、373宗個案。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼

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埃及團團友妻檢疫完結前確診

值得注意的是，昨天確診患者中，有一人曾檢測為陰性。第561宗個案是一名67歲女子，她在3月5日至14日與丈夫參加美麗華旅行團到埃及，丈夫回港後在3月16日確診。而妻子於3月12日出現咳嗽，並於3月15日入院屯門醫院接受治療，當時她對病毒呈陰性反應，不過最後在昨天確診。當她丈夫確診後，她應被送到檢疫中心，相信是在離開檢疫中心前接受深喉唾液測試，最終確診。