造型師兼職代購抗疫用品慘遭棄單　正職停薪留職擬轉行倉務員

新冠肺炎「疫境」來襲，防疫用品大缺貨，有經營代購生意的網店，今年1月初積極代客人訂購澳洲消毒紙、酒精搓手液，惟店主出於善意，未有事先收取訂金，豈料到貨後遭大量「棄單」，貨品濟銷淪為「蟹貨」，需要出帖「告急」。他大嘆無奈，又直言體驗到人間冷暖：「原本諗住幫人，點知依家要求人幫返轉頭。」 屋漏兼逢連夜雨，本身正職任時裝造型師的他，受疫情影響下已停薪留職大半個月。前路茫茫，他打算應徵倉務員，雖然人工減半，「都無辦法，馬死都要落地行。」

主打澳洲代購的網店「brokermarket」，專門出售澳洲護膚品、洗頭水、防曬等日用品。不過自1月底本港疫情響起警號，市面一片恐慌，店主B Boys遂拜托當地親友代為搜購抗疫物品盼助港人抗疫。代購帖文甫刊登，網店的Facebook及Instagram信箱客人訊息接個不停。

當時全城缺貨，他按客人數目向澳洲廠商「落單」，由於出口運送需時，加上出於好意，他由始至終無向客人收取訂金，亦有說明未知到貨日子，「想佢哋安心，因為網上好多騙案」。他指自己本著良心行事，「都唔想畀假希望佢哋，點之到頭來無貨，唔想人哋等咁耐。」

首批貨於2月抵港，結果卻不似預期。他透露，客人「棄單」方式層出不窮，有人信息已讀不回、有人藉詞溜走、亦有客人言辭冠冕，「留返畀有需要人啦」。棄單逾百宗，無奈之外別無他法，他唯有再重新發帖，將現貨出售，豈料又重蹈覆徹，「諗住有現貨，就唔會（棄單）啦，點知又係咁。」

店主指，自己本著港人自救互助精神，不向預購客人收取訂金，豈料到貨後遭大量棄單。（受訪者提供）

他指，澳洲運費貴，亦自問無抬價，所賺亦只是蠅頭小利，對此大嘆無奈：「原本諗住幫人，點知依家要求人幫返轉頭。」

與客人交易不成，「蟹貨」積壓，他惆悵但不絕望，「唯有諗方法解決。」除了發帖呼籲客人勿「用完即棄」，他亦打算改變策略，將酒精搓手液聯同口罩包裝成「抗疫套餐」出售，「希望對銷情有幫助」。

他曾於網店上載物流追蹤訂單及對話，向客人交代到貨未有期原因。（受訪者提供）

好心導致生意失利，他直言大受打擊，亦體會到人情冷暖，有人雪上加霜，亦有人雪中送炭，「有啲客人知道我情況後，都主動話訂多兩枝（搓手液），又或者幫手問朋友需唔需要。」

港人自一月以來已經歷多個專家口中的「關鍵14日」，疫情漫無止境，B Boys亦對前路感到迷惘。他本是時裝造型師，惟疫情打擊令零售業重挫，公司生意暴跌，他已停薪留職大半個月，「老細叫我哋搵定野做」。行內轉工無望，他已打定輸數，打算轉攻倉務員，人工勢將「大縮水」一半，「依家超市執貨仲要人，都無辦法，馬死就要落地行。」零經驗、「撈過界」，他預計搵工未必順利，唯盼在「疫境」求全，「好彩都仲有少少積蓄，仲勉強可以頂住檔」。