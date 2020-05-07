電鑽殺女友案　巴籍漢上訴得直改裁誤殺罪成　刑期由終身減至10年

巴籍男保安2016年與25歲的奧菲混血兒女友吸食冰毒後，自稱聽到聲音警告他「愛人會殺死你」，他又看見女友變女巫樣，以電鑽襲擊女友致死，他於兩年前被裁定謀殺罪成，依例被判處終身監禁。但他於上月上訴成功，獲改判誤殺罪成，今（7日）被改判監10年。

女死者Andrea Bayr(Facebook圖片)

女死者眼眶插入電鑽鑽嘴

上訴人Husnain Safdar，30歲，被控於2016年3月29日在香港，謀殺25歲的奧地利及菲律賓混血兒Bayr Andrea。他早前獲判上訴得直，改判誤殺罪成。

女死者事發當日到涉案地盤找被告，被告的朋友見兩人走入貨櫃吸食冰毒，不久聽到兩人爭執，報警求助。警員到場後看見女死者的右眼下面頰，插了一支銀色的電鑽鑽針，另外女死者頭部及身體有多處擦傷，送院後死亡。

原審時法醫曾透露，女死者頭部有多處受傷，腦部出血，右眼眶下方插入了一支長15.5厘米的電鑽鑽嘴，其中8厘米深入頭內直達顎骨。她的頸部亦有深層傷勢，似是有人用手扼頸造成的創傷，其頭頸傷勢皆可致命。

被告自辯時稱有幻覺

被告自辯時，曾稱案發當晚吸毒後出現幻覺，不但看見天上的滿月中有蛇，更聽到一把聲音警告他：「你的愛人將會殺死你！」被告立即找女友對質，卻驚見女友變成眼珠突出、長面長牙的怪樣子，像女巫一樣，他唯有用手持的錘子掟向女友，並用電鑽連番毆打她的頭部。

據了解，上訴人指原審法官在引導陪審團時，未有提及另一名同稱他因吸毒致精神失常的專家意見，認為原審法官出錯。上訴庭於上月8日裁定被告上訴得直，而其精神報告顯示被告因毒品引致出現精神問題。

案件編號：CACC39/2018