【校園天地】聖公會置富始南小學：Stay Home抗疫童盟

新冠肺炎肆虐,全港中小幼無限期停課,惜病毒至今未見止息,更已全球蔓延,首當其衝承受巨大壓力的,除了病患家人,就是一眾醫護人員。為響應他們「I stay at work for you. You stay at home for us」的呼籲,聖公會置富始南小學舉辦了一個名為「Stay Home抗疫童盟。齊齊分享Share Fun」的活動,邀請家長和學生,以影片或照片,分享在家抗疫點滴,特別是有趣的親子活動,或學生如何善用時間的心得等,以期互相欣賞,彼此激勵,以正面的心態,一同在限制中找尋樂趣,實踐「健康指引齊遵守,減少出外四圍走」及「留家活動花心思,日子過得有意義」等口號,以行動對前線醫護表達支持和敬意。