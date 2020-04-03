【校園天地】聖公會置富始南小學：Stay Home抗疫童盟

新冠肺炎肆虐，全港中小幼無限期停課，惜病毒至今未見止息，更已全球蔓延，首當其衝承受巨大壓力的，除了病患家人，就是一眾醫護人員。為響應他們「I stay at work for you. You stay at home for us」的呼籲，聖公會置富始南小學舉辦了一個名為「Stay Home抗疫童盟。齊齊分享Share Fun」的活動，邀請家長和學生，以影片或照片，分享在家抗疫點滴，特別是有趣的親子活動，或學生如何善用時間的心得等，以期互相欣賞，彼此激勵，以正面的心態，一同在限制中找尋樂趣，實踐「健康指引齊遵守，減少出外四圍走」及「留家活動花心思，日子過得有意義」等口號，以行動對前線醫護表達支持和敬意。

這個活動並非比賽，沒有勝負高低之分，各人方法如何，並無一定標準，旨在彼此關顧，互相啟發。很感恩，不少學生的分享令人驚喜，除了製作認真，活動種類也很多元，有學生示範製作口罩套，無疑是今時今日最實用的小手工呢；小小年紀，能對著鏡頭有條不紊地解說步驟，絕對抵讚！也有學生在家勤練舞蹈，身體力行表現出停課不停學的精神，相信復課後其舞藝必能突飛猛進！也有不少家長抽出時間與孩子一同製作甜點美食，計有朱古力蛋糕、香蕉蛋糕、蝴蝶酥、湯丸等等，甚至學煮新菜式，包括腸蛋麵和龍蝦伊麵呢。我們看著照片甚覺吸引，隔著螢幕也彷彿感受到色香味，但最動人的，是看到家人之間笑意盈盈，感受到親子之間的溫馨，十分窩心；亦有家長儼如一位STEM老師，有創意地與孩子做實驗，觀察鹽與冰的化學作用，以培養孩子科學探究精神，真的很有教育意義，這跟學校強調「learning by doing」的學習模式完全一致啊！而我們最開心的，是聽到有學生表示學懂煮早餐，能照顧自己。疫情之下，日常的平凡瑣事都有不同的價值，學生的笑容和成長，讓我們感到喜悅和滿足。

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對於疫症，我們能力有限，未必能提供直接的幫助，但響應呼籲，以身作則，加強提醒學生，提升他們的防疫意識，在不同渠道發放正面訊息，教導學生珍惜當下、常存希望，卻是我們做得到的。希望同學們留在家中，除了認真自律地應付網上學習，亦能把握時間發掘興趣，在小心抗疫的同時，也能享受留家和停課帶來的一點空間，過得愉快、充實，分享正能量，互相感染！期望疫情盡快受控，生活回復正常，師生可以再一次面對面交流，彼此分享更多。

學校網址：https://www.skhcfcn.edu.hk/

（內容由聖公會置富始南小學提供）

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