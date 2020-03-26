【校園天地】聖公會李兆強小學　師生齊撐醫護大行動

聖公會李兆強小學除了在停課期間利用網上教學維持停課不停學外，更持續向學生及家長發放正向抗逆的資訊，為學生的心靈健康灌注正能量。學校號召全校師生參與「師生齊撐醫護大行動」，運用不同方式向醫護人員打氣。

陳校長拍攝打氣片段。(聖公會李兆強小學圖片)

全球各地受新型冠狀病毒肺炎侵襲，眼見全港巿民健康受嚴重威脅的時刻，前線醫護人員仍克盡己職，緊守崗位，不辭勞苦地為守護市民的健康作出無私奉獻，因此，聖公會李兆強小學更大力推動正向教育及生命教育的工作，於校內舉行「師生齊撐醫護大行動」，教導學生除了加強防疫外，更鼓勵學生及家長以不同的方式製作打氣材料，向守護香港的醫護人員發放正能量。

活動意念獲得全校師生大力支持，校長領頭拍攝打氣短片，鼓勵學生積極參與；有家長拍攝親子話劇，演出「醫生戰勝病毒」，亦有家長統籌製作出獨一無二的「班級同學打氣特集」，家教會主席及家長校董的家庭更全家「粉墨登場」，創作打氣口號，向醫護人員表達感謝與關愛；校內老師錄製多條別出心裁的短片：有以英語大讚醫護的堅毅，有男教師組成歌唱組合獻唱，更有老師以一身「前線醫護防疫」裝，與學生分享身穿防護裝備的感受。

作品經收集並剪輯後，已送到前線抗疫的醫院和醫護，學校亦收到愛的回應。學校把師生和家長的關愛傳開，讓孩子的愛心發放出希望的光芒，給社會帶來正能量。讚！

「師生齊撐醫護大行動」 短片連結。

（內容由聖公會李兆強小學提供）

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