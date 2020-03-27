【校園天地】道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校　停課不止網上教學

受疫情影響，全港學校已停課逾個多月，各校就停課限制紛紛推出一系列網上學習措施。除了採取常規方式錄製教學短片外，有學校亦另闢蹊徑，邀請專家拍攝短片活躍學生思維。

校務處準備工作紙及接待家長查詢。（香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校圖片)

邀請專家講解專題研習與思維訓練

位於84校網的香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校早前邀請了前香港教育學院社會科學系助理教授梁操雅博士錄製「專題研習及思維訓練」視頻，分享專題研習及思維訓練的要點。視頻中解釋，專題研習是一個學習的過程，其中包括協作、資料搜集、討論及匯報四大元素。與課堂最大的不同是，學生才是專題研習的主導者，老師只是從旁幫助及支援。除此以外，視頻中也提及思維訓練最主要是利用後天的訓練強化腦袋，學習如何思考，從而提升學生的創意思想，形成明辨性思考。梁永湛校長表示：「我們一向著重學生明辨性思維訓練，因此在停課期間除了提供網上學習滿足學生在各科學術上的需要外，還希望他們能在思維上多加訓練。待復課後我們還會進行一連串專題研習予學生實踐及運用所學到的思考模式。」

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親子伴讀 家長同時得益

疫情嚴重，孩子無奈未能上學，但對一些家長來說卻是一個獨特的契機來陪伴孩子、了解孩子學習進度。梁校長補充，有家長反映與子女看過梁博士思維訓練視頻後亦有另一重體會，明白學習路上子女才是主導者，家長只是從旁幫助及支援。共同學習，家長們也稱自己獲益匪淺。

學校在停課不停學期間為學生提供網上教學

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教師團隊全力支援學生繼續學習

早在停課初期，學校每天也會上載工作紙給學生保持練習，家長可因應孩子的需求選擇網上答題或列印出工作紙再做練習；對於家中無打印機的學生，校方也準備好工作紙，學生可隨時回校領取。各科老師也錄製了多條教學短片，內容全方位涵蓋學校課程，讓學生能隨時觀看。學校更利用多人視訊會議室Zoom開展網上互動教學，出席率超過9成，學生即使在家中也自覺做到停課不停學。除此以外，學校不僅與學生有課程上的交流，與家長也保持著緊密的關係 -- 班主任每兩周會撥打陽光電話，親自聯絡家長了解孩子近況。

學校錄製「專題研習 思維短片」 培養學生主動學習 成明辨性思考

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（內容由香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校提供）

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