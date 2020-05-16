【新冠肺炎】光劍道場開張撞正限聚令　教練拍片「吸Like」自救

像電影《星球大戰》(Star Wars) 的絕地武士手持光劍、與黑武士激戰連場，不再只限「Cosplay」(角色扮演)，也不再是空想。過去被視為興趣活動的光劍運動 (Lightsaber Fencing) ，隨着獲法國劍擊總會 (FFE) 承認為正式體育項目，有劍擊教練上月開設全港首間競技式的光劍運動道場，豈料「撞正」新冠肺炎「限聚令」，學生人數驟跌至個位數，只好轉戰網上教劍自救。

競技光劍運動教練李振邦 (Oscar) 開設全港首間競技光劍道場，不料撞上新冠肺炎，生意大挫。 (洪業銘攝)

「Galaxy Fencing World 星劍」道場負責人李振邦 (Oscar) 本身是註冊花劍教練，具廿多年劍擊資歷，數年前因興趣投身光劍運動，並在公園開班授徒。其後Oscar與數名光劍運動同好合資近10萬元，原定於今年4月初開設道場專注教學，卻遇上限聚令一度限制超過四人的聚集，導致大部分早於公園授課時期已跟隨Oscar習劍的學生，因衞生及「犯聚」顧慮紛紛退學，嚴重打擊道場生意，「農曆新年前我們至少有20名學生，但之後疫情開始嚴重，加上限聚令影響，令學生人數驟跌至個位數」。

未開設道場前，Oscar主要在公園開班教劍。(洪業銘攝)

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開業「撞正」限聚令

光劍道場性質上並非健身中心或派對室，未被限聚令強制要求閉館，但Oscar形容在大批學生流失下，道場開幕後亦鮮有學生前來上課，直至本月初疫情暫見放緩，才有少量學生復課。事實上，記者採訪當日才是道場首日正式復課，Oscar邊受訪邊苦笑形容，道場「之前接近整個月均處於『被閉館』狀態」。

Oscar稱，在放寬限聚令前，教練每班只能教授三人，學費收入大減，難以支撐道場每月萬餘元的租金支出，惟有自掏腰包支付一半租金「頂住先」。

隨著當局在上周五 (8日) 放寬限聚令，把聚集人數上限增至八人，光劍班學生雖稍有回升，但仍未回到實施限聚令之前的水平。他認為是與疫情尚未過去、一時難以挽回學生信心有關，「很多事情也擔心不來，惟有邊做邊想，期望船到橋頭自然直」。

限聚令影響下，Oscar的學生一度因衞生及「犯聚」顧慮而紛紛退學。(洪業銘攝)

抗疫基金幫助微

因應疫情打擊各行各業，政府早前宣布將透過第二輪「防疫抗疫基金」，向全港每名註冊體育教練發放一筆過7,500元補助金。惟Oscar表示，本港不少體育教練均同時經營道場等訓練場地，單憑該筆補助金難維持場地營運，「場租一定最『乸脷』，動輒數以萬元計，7,500元頂多能幫補一至兩個月」，期望當局能「加碼」發放租金資助。

另外，光劍運動在港仍屬新興運動、未獲港協暨奧委會認可，有關教練是否合資格接受「防疫抗疫基金」補助，尚有待政府解畫。Oscar說他同時持有劍擊及光劍運動教練資格，理應能接受基金補助，「但道場有部分教練，僅持有光劍運動教練資格，那他們又是否合資格呢？」他促當局將新興運動一同納入補助範圍，以加強支援體育業界。

光劍運動在港仍屬新興運動，有關教練從業員能否接受「防疫抗疫基金」補助，尚有待政府解畫。(洪業銘攝)

疫境下兼職YouTuber促收生

學生人數驟跌下，Oscar為推廣生意，抽空自學拍片、剪片，以自行製作光劍運動的影片吸客。除了一般宣傳片，還自行構思一系列光劍砍氣球等遊戲短片，實行寓「吸Like」於教學，「雖然看似簡單，但當中亦涵蓋比賽策略、體能訓練等範疇，既能供學生留家練劍，亦能吸引大眾關注這項運動，對道場收生也有幫助」。

雖然疫境持續，但Oscar仍對道場未來經營，以至光劍運動在港發展前景均甚為樂觀。「光劍運動的魅力大既源自《星球大戰》電影，亦來自競賽上的多變性，加上它將來或有望成為奧運項目，相信待疫情過去後，會有更多小朋友，甚至身為『星戰迷』的成年人，投身競技光劍運動」。

Oscar自行構思一系列光劍運動遊戲短片，寓「吸Like」於教學。 (洪業銘攝)

有關光劍運動 (Lightsaber Fencing) ： 光劍運動形式上與傳統劍擊運動類似，運動員以塑膠製光劍作賽，期間亦要穿著頭盔、護手等護具。兩項運動不同之處在於，傳統劍擊運動在長形場地作賽，運動員僅能向前或後單向移動，而光劍運動於圓或正方形場地作賽，走位、攻防策略上更為多變。 2019年2月，法國劍擊總會 (FFE) 承認光劍運動為正式競技運動項目，並為其制訂官方比賽規則，以光劍擊中身體各個部位可得1至5分不等，最先滿15分者為勝，特別是運動員必須將光劍高舉過頭 (Arm Crossing) ，才能獲得合法進攻權，否則得分可判無效。該會較早前宣布，將努力爭取光劍運動成為2024年巴黎奧運正式項目。