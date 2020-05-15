2021年公眾假期｜4月請3日放足10日　3、8及11月無公眾假期

雖然2020年半年未過，但今年在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，市民沒法外遊，相信不少人亦「心思思」。2021年公眾假期今日（15日）出爐，市民可籌劃一下明年請假外遊大計，望梅止渴。 展望明年，以放公眾假期、五天工作的打工仔為參考，相信4月請假「最着數」，因復活節連清明節翌日夾着星期日，市民毋須額外請假已連放5日假，若打工仔於緊接的工作天連3日假，就放足10日。而2月農曆新年假中，打工仔亦可請4日放10日。不過痛苦或是明年3、8及11月除了星期六、日，便沒有其他公眾假期。

今年在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，市民沒法外遊，相信不少人亦「心思思」。（資料圖片／梁鵬威攝）

明年公眾假期中，有不少是於周五或周一，包括1月的元旦假、6月的端午節等，連同周六、日，打工仔不請假亦可連放3日，有小假期稍作喘息。然而有4日假期位於周六，五天工作的打工仔就變相「蝕咗日假」。

1月：僅得一日元旦日假

一年之始，不過明年1月，僅得1月1日是撇除周日以外的公眾假期。不過因當日是周五，打工仔不用請假亦可放到3日連假。其後就要「捱到」2月中才有長假。

2月：農曆新年放4日 請4日放足10日悠長假期

明年2月12日為大年初一，打工仔可放2月12日、13日及15日公眾假期，年初五才上班。在農曆新年假期中，不請假已可放到四日假，若於前頭的2月8日至11日請假，或緊接的2月16日至19日，連同周六、日，更可自製10日長假，或可與家人外遊度歲。

今年在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，市民沒法外遊，相信不少人亦「心思思」。（資料圖片／張浩維攝）

4月：放5日長假 請3日已可放足十日

農曆新年長假後，接下來4月又再有長假期。明年清明節為4月5日，由於適逢與復活節星期一是同一日，故4月6日訂為補假，由4月2日至4月6日可放到5日假期；若再於4月7日至9日請三日假，更可放10日長假。

5月：勞動節假期於周六 五天工作打工仔「蝕日假」

在4月長假期後，5月亦再有兩日公眾假期。不過5月1日勞動節假期是周六，五天工作打工仔有機會「蝕日假」。另外，佛誕假期為5月19日，當日是周三，打工仔可請5月20及21日兩日，連同周六、日亦可放5日去個短途旅行。

明年聖誕節不請假亦可放三日，連同跨年元旦打工仔可請4日假放足9日。（資料圖片／盧翊銘攝）

6、7月：兩個月同只得一個公眾假期

在明年6月僅得14日端午節為公眾假期，不過因是周一，故連同周六、日亦可放3日稍作喘息。而7月同樣只得7月1日回歸日是公眾假期，當日是周四，打工仔或可請7月2日放四日連假。

9、10月：9月中秋節翌日假期可請兩日放5日 10月國慶日3日連假

在明年9月僅得中秋節翌日假期，於9月22日，由於是周三，打工仔亦可請9月23及24日假期，連放5日去個短途旅行。而明年10月1日國慶假期是周五，故打工仔不請假亦可連放3日。明年重陽節則是10月14日周四，同樣有一日假期。

12月：聖誕節不請假亦可放3日 連同跨年元旦請4日放9日

明年年尾再有長假期機會，12月25日聖誕節雖在周六，但因為26日假期是周日，27日可有補假，故打工仔不請假亦可放到3日假期。2022年元旦日是周六，打工仔於12月28日至31日請假，連同周六、日亦可放到9日長假。