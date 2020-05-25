食物及衞生局常秘謝曼怡將退休　林鄭愛將陳松青接任

特首林鄭月娥愛將陳松青，原任地政總署署長，今年5月5日突然調任食物及衞生局，出任主任（衞生）特別職務一職 ，當時消息指他將掌新冠肺炎防疫工作。 政府今天（24日）宣布，陳松青將於6月5日出任食物及衞生局常任秘書長（衞生），接替將展開退休前休假的謝曼怡，即11天後就會上任。

陳松青將於2020年6月5日出任食物及衞生局常任秘書長（衞生），接替將展開退休前休假的謝曼怡。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

政府今日宣布，現任主任（衞生）特別職務陳松青將於2020年6月5日出任食物及衞生局常任秘書長（衞生），接替將展開退休前休假的謝曼怡。



公務員事務局局長聶德權稱，陳松青為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他能在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。聶德權續指，謝曼怡在過去36年一直盡忠職守，對工作熱誠投入，過去數月她不辭勞苦，協助政府對抗「2019冠狀病毒病」疫情；她亦積極推動多項醫療改革措施，不斷完善香港醫療系統。

陳松青將於2020年6月5日出任食物及衞生局常任秘書長（衞生），接替將展開退休前休假的謝曼怡。 （資料圖片）

謝曼怡於1984年8月加入政務職系，並於2011年4月晉升為首長級甲一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前保安科、前政務總署、前經濟科、前財政科、前新機場工程統籌署、前工商科、前庫務局、政務司司長辦公室及行政長官辦公室。她於2010年4月至2012年7月出任商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及科技），於2012年7月至2017年7月出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務），並從2017年7月起出任食物及衞生局常任秘書長（衞生）。

陳松青則在1991年6月加入行政職系後轉職政務職系，於2019年4月晉升為首長級甲級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前規劃環境地政科、前公務員事務科、香港駐日內瓦經濟貿易辦事處、前衞生福利及食物局。他於2008年2月至2012年2月出任食物及衞生局副秘書長（衞生），於2012年2月至6月出任防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會秘書，於2012年9月至2017年6月出任發展局副秘書長（規劃及地政），於2017年7月至2020年5月出任地政總署署長，並從2020年5月起出任主任（衞生）特別職務。

特首林鄭月娥今年3月底開抗疫記者會，謝曼怡（右一）也有出席。 (資料圖片／梁鵬威攝)

陳松青本月初調任食衞局之際，正值警務處助理處長陶輝涉嫌違法居於牌照屋、涉霸佔官地、涉出租牌照屋等事件，外界猜測調職與事件有關。公務員事務局發言人當時回覆指，有關調任屬政務主任職系人員的正常安排，與近日傳媒有關警方高層的報道沒有絲毫關係。而根據政府電話簿，原地政總署副署長慕容漢，至今仍署理地政總署署長一職。