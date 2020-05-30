【直擊】又一城再現「水舞間」　場內「暴雨」市民擔遮急疏散

九龍塘又一城商場又再出現「水舞間」的景象。《香港01》記者今天晚上近8時，發現又一城多個樓層滲水，如「暴雨」般由高層向下傾瀉，中庭位置正在設展覽的一眾名車「中招」，而在商場內逛街的市民都十分狼狽，紛紛在商場內撐開雨傘「避雨」；地面留有積水，出現「天空之鏡」倒影。 記者現場所見，大部分店舖都已落閘，商場保安亦正疏散市民，商場接近半關閉狀態。晚上8時半左右，有消防到場協助處理。

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記者直擊：雨後天花不斷滲水「落狗屎」

晚上近8時，九龍塘一帶下起大雨，雖然天文台未有發出任何暴雨警告，但《香港01》記者發現又一城商場已經再次變身成「水舞間」。現場消息指，由於商場頂層天花有問題，不斷滲水，令到多個樓層都「落狗屎」。記者現場所見，中庭及停車場的假天花都有滲水，現正於商場中庭展覽的多部名車Mini Cooper當災，車身全濕。

至於在商場內逛街的市民都遭殃，十分狼狽，紛紛在商場內撐開雨傘「避雨」，商場地面留有積水，更形成一面「天空之鏡」。而商場大部分店舖都已落閘，包括超市「TASTE」，商場保安亦正疏散市民，商場接近半關閉狀態，清潔工人忙於清理積水。晚上8時半左右，有消防到場協助。

六年前3月底黑雨警告 場內出現「瀑布」

又一城曾多次發生「水舞間」事件。2014年3月30日晚上，狂風暴雨襲港，更加天降冰雹，天文台發出黑色暴雨警告，又一城的假天花疑被雨水攻破，令商場出現瀑布，水深更到腳眼。屋宇署其後派員視察，懷疑因收集屋頂雨水的水渠損毀引致。

2017年2月，商場天花多個消防水龍頭突然爆裂，噴出水柱及水花，導致多層走廊出現水漬，地庫更有水浸情況。2019年2月22日，又一城假天花出現漏水，商場出動多個水桶盛水，惟漏水仍不斷。

↓↓重溫2014年3月30日晚上又一城「水舞間」↓↓